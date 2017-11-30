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DHA ANKARA - Rektör atamaları Resmi Gazete'de

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı

30 Kasım 2017 08:33

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı.

Atamaların Türkiye Cumhuriyeti Anayası\'nın 130\'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu\'nun 13\'üncü maddeleri uyarınca ve mütevelli heyetlerinin teklifi ile Yükseköğretim Kurulu\'nun olumlu görüşü üzerine yapıldığı kaydedildi. Atamalar şu şekilde:

Uşak Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Ekrem Savaş

Işık Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Cemal İBİŞ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Tamer Yılmaz

İstanbul Esenyurt Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Sudi Apak

İstanbul Gelişim Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Burhan Aykaç

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Bulut

Haber: ANKARA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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