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DHA ANKARA - Pompalı tüfekle eşini öldüren sanığa 'haksız tahrik ve iyi hal' indirimi (Özel haber)

Ankara'da pavyonda tanışıp evlendiği 4 aylık eşini, tekrar pavyonda çalışmaya başladığı ve kendisine yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle, pompalı tüfekle vurarak öldüren Nizamettin Kılıçaslan'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ce

09 Mart 2018 13:03

Ankara\'da pavyonda tanışıp evlendiği 4 aylık eşini, tekrar pavyonda çalışmaya başladığı ve kendisine yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle, pompalı tüfekle vurarak öldüren Nizamettin Kılıçaslan\'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, \'haksız tahrik\' ve \'iyi hal\' indirimi uygulanarak, 16 yıl 8 aya indirildi.

Nizamettin Kılıçaslan, yaklaşık 6 ay önce eşi Fazilet Kılıçaslan\'ı, Ulus Çankırı Caddesi\'nde çalıştığı pavyona girerken, pompalı tüfekle sırt bölgesine 4 el ateş ederek öldürdü. Olaydan sonra yakalanan Nizamettin Kılıçaslan hakkında \'tasarlayarak adam öldürmek\' suçundan dava açıldı.  Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Nizamettin Kılıçaslan ve avukatı katıldı. 

\"KENDİSİNİ O HAYATTAN KURTARMAK İSTEDİM\"
Duruşmada daha önceki beyanlarını tekrarlayan Kılıçaslan, \"Eşimle pavyonda tanıştık. Kendisini o hayattan kurtarmak istedim. Birlikte ablamın evinde kalmaya başladık. İki ay sonra nikah kıyıp evlendik. İlk zamanlar iyi olan eşim evlendikten sonra değişti ve maddi durumumu sorun etmeye başladı. Sürekli kavga etmeye başlayınca ablam ve komşuları rahatsız oldu. Bunun üzerine bir otelde kalmaya başladık. Masraflar nedeniyle kredi çektim. Ev tutmak için işten sürekli izin alınca taşeron olarak çalıştığım iş yerinden de kovuldum. Önce bir lokanta da garson olarak çalışmaya başlayan eşim daha sonra eski hayatına dönerek pavyonda çalışmaya başladı\" dedi.

\"SANA NE İSTEDİĞİMLE BİRLİKTE OLURUM\" DİYORDU
 Bunun üzerine eşini terk ettiğini ve boşanma davası açtığını söyleyen sanık Kılıçaslan, \"Eşim bundan sonra beni tehdit etmeye başladı\" dedi. Mahkeme başkanının \"Ne söylüyordu\" sorusuna, \"Bana ve ablama yönelik hakaret içerikli sözler sarf ediyordu. Beni aldattığını ima ederek, \'Sen erkek olsaydın başkalarının altında ne işim vardı. Sana ne istediğimle birlikte olurum\' diyerek maddi anlamda yetersiz olduğumu ima ediyordu\" dedi. 

\"O SAATTE KUŞ AVINA MI GİTTİN\"    
Olay günü tesadüfen oradan geçtiğini iddia eden sanık Kılıçaslan\'a mahkeme başkan tepki göstererek, \"Elinde tüfeğin ne işin vardı. O saatte oraya kuş avlamaya mı gittin\" dedi.  Olaydan bir hafta önce tüfeği satın aldığı tespit edilen sanık, paraya ihtiyacı olduğu için tüfeği satmak için Ulus\'a gittiğini ve o sırada eşini gördüğünü ve kendisine tekrar hakaret edince öldürdüğünü iddia etti. 

ÖNCE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET SONRA TAHRİK VE İYE HAL İNDİRİMİ
Sanık ve avukatının savunmasının ardından duruşma savcısı sanığın \'tasarlayarak adam öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, sanığa önce savcının talebi doğrultusunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ancak mahkeme cinayetin \'haksız tahrik\' altında işlendiğine hükmederek cezayı 20 yıla indirdi. Sanığın mahkemedeki tutumundan \'iyi hal indirimi\' uygulayan mahkeme, sanığı 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. 

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) 

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