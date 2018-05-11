DHA ANKARA - Polis Akademisi sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin FETÖ operasyonu: 21 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012\'de yapılan Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının FETÖ üyelerince sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Açıklamada şöyle denildi: \"2012 yılında yapılan Polis Akademisi Giriş sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Kamu Kurumu Zararına Dolandırıcılık suçlarından, yürütülen soruşturma ile ilgili olarak, sınav sorularını alarak Polis akademisine yerleşen toplam 269 şüpheli öğrenci hakkında daha önce işlem yapılmış ve haklarında kamu davası açılmıştı. Devam eden soruşturma kapsamında sınav sorularını sınav öncesinde veren, soruların verilmesine aracılık eden, Polis Akademisine yerleşen öğrencilere mahrem abilik yapan ve bir kısmının da bylock kullandığı tespit edilen 21 şahsa yönelik Ankara dahil 13 ilde gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir.\"