DHA ANKARA - Öztürk Yılmaz: Barzani'nin bu şartlarda seçime gitmesi, kendisinin tasfiye edilmesi anlamına geliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz Irak Bölgesel Kürt Yönetimi\'nde parlamento ve başkanlık seçimlerinin ertelenmesine ilişkin \" Barzani\'nin bu şartlarda seçime gitmesi, kendisinin tasfiye edilmesi anlamına geliyor. Bunu bir şekilde bu defa ertelemek istiyorlar.\" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başika\'daki askeri günveliğin Türkiye\'yi doğrudan ilgilendirdiğini bildiren Öztürk Yılmaz, şunları söyledi: \"Haşdi Şabi\'nin buradaki askerimize dönük provakasyonu eyleme dönüşürse askerimizin güvenliğinin acilen takviye edilmesi önem taşır. Oraya dönük saldırı gerçekleşirse oradaki birliğimizin ne kadar olduğu, buna karşı koyup koyamacağının değerlendirilmesi, gerekirse hava takviyesi yapılması önem taşıyor. Irak coğrafyasında hiçbir tarafa güven olmaz. Dost bilinen kesimler bile Türkiye\'yi tuzağa çekebilir. Başika\'daki varlığımızın meşruiyeti tartışılıyor. Hükümetin yanlış bir kararla, hiç gereği yokken merkezi hükümetle bu işi götürmeyip, Eski Musul Valisi, akabinde Barzani ile bu işi halletmeye çalışması, bugün daha büyük sıkıntıyı beraberinde getiriyor. Barzani\'nin siyasi meşruiyeti zayıflamıştır. Türkiye\'nin oradaki varlığının sorgulandığı döneme giriyoruz. Askerimizin güvenliği, son derece önemli. Bölgesel Kürt Yönetimi\'nde Barzani kendi bindiği dalı kesti, kendini küçük duruma düşürdü. Bundan sonra muhtemelen Bölgesel Kürt Yönetimi\'nde iç sürtüşme ve hesaplaşma başlayacaktır. Başladığını da görüyoruz. Bunun belki de bir iktidar değişimiyle sonuçlanabilir: Bu noktada Türkiye bir an önce tutum, konum belirlemeli. Barzani\'nin, orta ve uzun vadede Bölgesel Kürt Yönetimi\'nde çok fazla meşruiyeti olmayacak, devam etmesi her geçen gün iyice zorlaşacak. Türkiye\'nin, yapması gereken, bu bölgedeki Barzani dışındaki bütün aktörlerle, hatta KDP\'nin Barzani dışındaki unsurlarıyla bir yol araması, burada çatışmaya taraf değil çatışmaların üzerinde kendini konumlandırması, Bağdat ile Erbil arasında diyaloğun açılmasına katkı sağlaması, buradaki müzakerelere aktif katılması Türkiye\'nin bölgedeki çıkarları açısından büyük önem taşıyor.\"

Öztürk Yılmaz , Irak Bölgesel Kürt Yönetimi\'nde parlamento ve başkanlık seçimlerinin ertelenmesine yönelik bir soruyu şöyle yanıtladı: \"Barzani, görev süresi bir yıl bitmesine rağmen görevde bulunuyordu. IKBY parlamentosu da 2 yıldır doğru dürüst toplanamıyordu. Bir şekilde Kürt kartını kullanıp, kendisine meşruiyet sağlamak, içerdeki bölünmüşlüğü toparlamak, akabinde de seçimlere gitmeyi düşünüyordu. Seçim Kasım ayı olarak belirlenmişti. Ancak bağımsızlık referandumun kadük kalması, uluslararası toplumun tanımaması nedeniyle sekteye uğradı. Irak merkezi hükümetin operasyonu sonucu peşmergenin bu alanlarda yenilmesi, Barzani\'nin geleceğini iyice riske attı, siyasi kariyerini zarara uğrattı. Barzani\'nin bu şartlarda seçime gitmesi, kendisinin tasfiye edilmesi anlamına geliyor. Bunu bir şekilde bu defa ertelemek istiyorlar. Özellikle Goran hareketi ve KYB içindeki bazı unsurların, bir şekilde özellikle Barzani\'nin zayıfladığı ortamda IKBY\'yi seçime zorlamak ve oradan farklı bir siyasi iradenin çıkmasını sağlamak için çalışacaklarını görüyoruz. Seçimler, şimdi ertelense bile çok fazla ertelenemeyeceğini söyleyebiliriz.\"

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-Öztürk Yılmaz basın toplantısı

Haber-Kamera:Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)

