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DHA ANKARA -  New York'ta  "Antalya Memorandumu" kabul edildi

Terörizmle Mücadele Küresel Forumu Dışişleri Bakanları tarafından bugün  New York'ta  "Antalya Memorandumu" kabul edildi

20 Eylül 2017 22:03

Terörizmle Mücadele Küresel Forumu Dışişleri Bakanları tarafından bugün  New York\'ta  \"Antalya Memorandumu\" kabul edildi. 

Dışişleri Bakanlığı söz konusu belgenin, kamuya açık hedeflere yönelik terörist saldırıların önlenmesi amacıyla, yeni yol ve uygulamaları ortaya koyduğunu,  Türkiye ve ABD\'nin öncülüğünde Antalya\'da başlatılan ve bir yıl boyunca farklı ülkelerde gerçekleştirilen çalıştaylarla ilerletilen bir sürecin sonunda hazırlandığını kaydetti. Belgenin hazırlanmasında  Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının katkısının olduğu ifade edildi. Bakanlık, Kuruluşuna  öncülük ettiği Terörizmle Mücadele Küresel Forumu\'nun  sürekli değişen terörizm tehdidine karşı uluslararası  planda duyarlılığı arttıran temel platformlardan biri olduğunu bildirdi.  

Haber: ANKARA,(DHA) 

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