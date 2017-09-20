DHA ANKARA -  New York'ta  "Antalya Memorandumu" kabul edildi

Terörizmle Mücadele Küresel Forumu Dışişleri Bakanları tarafından bugün New York\'ta \"Antalya Memorandumu\" kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığı söz konusu belgenin, kamuya açık hedeflere yönelik terörist saldırıların önlenmesi amacıyla, yeni yol ve uygulamaları ortaya koyduğunu, Türkiye ve ABD\'nin öncülüğünde Antalya\'da başlatılan ve bir yıl boyunca farklı ülkelerde gerçekleştirilen çalıştaylarla ilerletilen bir sürecin sonunda hazırlandığını kaydetti. Belgenin hazırlanmasında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının katkısının olduğu ifade edildi. Bakanlık, Kuruluşuna öncülük ettiği Terörizmle Mücadele Küresel Forumu\'nun sürekli değişen terörizm tehdidine karşı uluslararası planda duyarlılığı arttıran temel platformlardan biri olduğunu bildirdi.

Haber: ANKARA,(DHA)