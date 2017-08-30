DHA ANKARA - MİT tabelasına "Cumhurbaşkanlığı" ibaresi getirildi 

OHAL kapsamında bazı kanunlara ilişkin yeni düzenlemelerin yer aldığı 694 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı binasının tabelasındaki \"Başbakanlık\" ifadesi yerine \"Cumhurbaşkanlığı\" ifadesi getirildi.
694 sayılı KHK hükümleri gereği, daha önce Cumhurbaşkanlığı\'na bağlanan MİT Müsteşarlığı\'nın Ankara Yenimahalle\'deki binasının tabelasında değişiklik yapıldı. Tabelada bulunan \"Başbakanlık\" ibaresi \"Cumhurbaşkanlığı\" olarak değiştirildi.
Hbaer: ANKARA,(DHA)