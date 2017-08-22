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DHA ANKARA - Memur zammında anlaşma sağlandı

MEMURA yıllık zam pazarlığında uzlaşma sağlandı

22 Ağustos 2017 05:36

MEMURA yıllık zam pazarlığında uzlaşma sağlandı. Olumlu sonuçlanan görüşmeler sonrası memur zammı, 2018\'in ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için ise yüzde 3,5 oldu.

2018 ve 2019 yılı 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri tamamlandı. Kamu İşveren Heyeti ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti arasında yapılan müzakereler sonucunda yeni zam oranları belirlendi. Buna göre; 2018 yılı ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 3,5; 2019 yılı ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 5 oranlarında anlaşmaya varıldı. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Kamu İşveren Heyeti ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti arasında yapılan müzakereler sonucunda;

2018 yılı ilk 6 ay için; yüzde 4,  İkinci 6 ay için; yüzde 3,5, 

2019 yılı ilk 6 ay için;  yüzde 4,  İkinci 6 ay için; yüzde 5 oranında zam yapılması hususunda anlaşmaya varılmıştır.

Ayrıca 6 aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon oranının öngörülen artış oranını aşması halinde enflasyon farkı da ödenecektir.

Anlaşmaya ilişkin imza töreni 22.08.2017 (Salı) tarihinde saat 11.00\'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu\'nda gerçekleştirilecektir.\"

Haber: ANKARA,(DHA)

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