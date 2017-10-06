DHA ANKARA - Melih Gökçek: Büyükşehir'in devam eden projeleri konusunda çeşitli bilgiler verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe\'de görüşmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Gökçek,\" Dün gece Sayın Cumhurbaşkanımdan randevu talep etmiştim,Sayın Cumhurbaşkanıma Külliye\'nin karşısına yapılacak müze ile ilgili projenin tüm detaylarını sundum. Ayrıca Büyükşehir\'in devam eden projeleri konusunda çeşitli bilgiler verdim\" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan ile görüşen Melih Gökçek Twitter\'da açıklama yaptı. Gökçek\'in açıklamaları şu şekilde:\" Dün gece Sayın Cumhurbaşkanımdan randevu talep etmiştim... bu gece görüştük...Sayın Cumhurbaşkanıma Külliye\'nin karşısına yapılacak müze ile ilgili projenin tüm detaylarını sundum...Ayrıca Büyükşehir\'in devam eden projeleri konusunda çeşitli bilgiler verdim...Kamuoyunun bilgisine...\"

Haber: ANKARA,(DHA)