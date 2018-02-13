DHA ANKARA -  Meclis'te tacize soruşturma 

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi\'nde lise öğrencisi stajyer genç kızı taciz ettiği ileri sürülen F.K. hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Taciz olayı geçtiğimiz hafta TBMM ana binada meydana geldi. İddiaya göre sözleşmeli memur F.K. (52) lise öğrencisi stajyer kızı sıkıştırarak taciz etti. Bunu gören başka bir çalışan durumu yetkililere bildirdi. Lise öğrencisi genç kız ile konuşan birim yetkilileri taciz olayının 4 aydır devam ettiğini, kendisini tehdit eden F.K.\'dan korktuğu için kimseye söyleyemediğini öğrendi. Olayın doğrulanması üzerine başka bir birime gönderilen F.K. hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Haber: Nursima KESKİN / ANKARA (DHA)

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