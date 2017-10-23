DHA ANKARA -   Levenk Gök:  Bu istifalar yargıyla da hesaplaşmak suretiyle devam ettirilmelidir

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, belediye başkanlarının istifasının istenmesine ilişkin \"Belediye başkanlarının hangi uygulamaları, yolsuzlukları bunlar sergilenmeden istifa edin demek suretiyle onları aklamaya iten bir süreci yaşayamayız. Belediye başkanlarının istifalarıyla onların aklanacağı şeklinde bir algı yaratılıyor. Bu istifalar yargıyla da hesaplaşmak suretiyle devam ettirilmelidir.\" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Levent Gök, istifası istenen belediye başkanlarını anımsatarak şu ifadeleri kullandı: \"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'nın bütçesi 9 katrilyon liradır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'nın bütçesi 28 katrilyon liradır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin en az 10 Bakanlık bütçesinin elinde tuttuğu hacimde bir belediyedir. Ne olmuştur buralarda? Bunlar sorgulanmadan, halka açıklanmadan bu süreç geçiştirilemez. Belediye başkanlarının hangi uygulamaları, yolsuzlukları bunlar sergilenmeden istifa edin demek suretiyle onları aklamaya iten bir süreci yaşayamayız. Bunların FETÖ bağlantıları mı vardır, belediyelerde ciddi zararlar mı yaşanmıştır, emsal artışlarında sorunlar mı yaşanmıştır? Bir metal yorgunluğu çerçevesinde bunlar izah edilemez. Belediye başkanlarının istifalarıyla onların aklanacağı şeklinde bir algı yaratılıyor. Bu istifalar yargıyla da hesaplaşmak suretiyle devam ettirilmelidir. İstifa et, kurtul. şantajla götürülmeye çalışılan bir iş. Dosyaların hazır, gerekirse kayyum tayin ederiz anlayışla halktan neyi saklıyorsunuz. Boğazlarına kadar borç batağına saplanmış, imar uygulamalarıyla boğazlarına kadar batmış belediye başkanlarını kimse kurtaramaz\"

\"ABİDİN ÜNAL\'IN YAPTIĞI AÇIKLAMALAR İZAHA MUHTAÇTIR\"

Levenk Gök, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal\'ın açıklamalarına ilişkin şunları kaydetti: \"Abidin Ünal\'ın yaptığı açıklamalar izaha muhtaçtır. Nedense Akıncı Üs Komutanı\'nın bulunduğu yerle, Genelkurmay Başkanı\'ın olduğu yerle darbecilerin olduğu yerde kamera yok. darbecilerle müzakere yürüttüler, o görüntülerin ortaya çıkması lazım. Darbecilerle kim müzakere etmiştir? Ne olmuştur? Darbecilerle yürütülen müzakereleri Abidin Ünal kuşkuyla, hangi yönde müzakere yürütüldüğünü anlayamadığını belirtiyor. Hava Kuvvetleri Komutanı bir kuvvet komutanı olarak darbecilerle müzakere yürütmemişse yürüten kimdir. ne pazarlıklar yapılmıştır. Akın Öztürk\'ün darbe girişiminde olmadığı yönündeki beyan benim açıklamama eklenmiştir diyor.Kim ekliyor? Bir kuvvet komutanının açıklamasına bu beyanı kim ekliyor? Vahim bir tablo var ortada. Yani açıklamaya Akın Öztürk\'ün ismini koymadım, sonra kim ekledi acaba diye soruyor. Bir kuvvet komutanının bir açıklamasına alt düzeyde birisi koyabilir mi? Kimdir Abidin Ünal\'ın açıklamasının hilafına beyanı koyan üst irade kimdir? Çok net sorular soruyoruz, diyor ki Abidin Ünal, 15 Temmuz darbe komisyonu beni davet etmedi, etseydi gider konuşurdum diyor. Arkadaşlardan aldığım bilgi, Genelkurmay\'a dinlenmeleri için yazı gitmiş. kafaları karıştıran açıklamalar bunlar\"

GÖRNÜTÜ DÖKÜMÜ:

-Levent Gök açıklama

Haber-Kamera:Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)

