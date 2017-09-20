DHA ANKARA - Koza-İpek çalışanları hakim karşısına çıktı (1)

ARALARINDA FETÖ çatı davasının firari sanığı Hamdi Akın İpek, annesi Melek İpek ve kardeşi Cafer Tekin İpek\'in de bulunduğu; haklarında silahlı \'terör örgütüne üye olmak\' ve \'vergi usul kanununa muhalefet etmek\' suçlamasıyla dava açılan Koza-İpek çalışanı 45 kişi, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklardan 11\'i, aralarında Melek İpek\'in de bulunduğu tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Kimlik tespitinin ardından mahkeme başkanı, iddianamenin özetini okudu. İddianamede, sanıklara yönelik suçlamaları hatırlatan mahkeme başkanı, savunması için Cafer Tekin İpek\'e söz verdi. Duruşma, hakkında 90 yıla kadar hapis cezası istenen Cafer Tekin İpek\'in savunmasıyla devam etti.

Haber: Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA)



