DHA ANKARA - Kızıl Geyik Yetiştirme Merkezi'nde 2004'ten bu yana üretim, 90 bireye ulaştı

YERYÜZÜ üzerinde yaşayan en büyük geyik türlerinden ve Türkiye\'nin en büyük kara memelisinden biri olan kızıl geyiklerin (cervus elaphus) Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından üreme merkezlerinde sayıları artırıldı.

Uludağ Üniversitesi ve DKMP Genel Müdürlüğü arasında 2004 yılında imzalanan protokole dayanarak, üniversite yerleşkesi içerisinde oluşturulan merkezde 3 erkek ve 7 dişiyle başlanan kızıl geyik yetiştirme çalışmaları sonucunda 90 bireye ulaşıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye\'de aşırı avlanma sonucu sayıları giderek azalan ve çoğu eski yayılış alanını yitiren kızıl geyikler, bölgesel olarak yaşıyor. Günümüzde kızıl geyiklerin yaşam alanı olarak Türkiye\'nin Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde bulunduğu gözleniyor. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu\'nun da talimatıyla DKMP, sayıları azalan kızıl geyiklerin türünü artırmak için oluşturduğu üretme sahalarında çalışmalarına devam ediyor. Sayıları artan kızıl geyiklerse \'soy karışımı\' için Türkiye\'nin belirli bölgelerine gönderiliyor.

13 YILDA 90 BİREYE ULAŞILDI

Tesis edilen yetiştirme merkezlerinden birisi de Uludağ Üniversitesi yerleşkesi içerisinde oluşturulan 72 hektarlık alanda bulunuyor. Bu merkezde, 2004 yılında 3 erkek ve 7 dişi bireyle başlanan kızıl geyik yetiştirme çalışmaları 90 bireye ulaştı. Sayıları 13 yıl içerisinde 90\'a ulaşan kızıl geyikler, tabiatta mevcut yoğunluğunun artırılması, yaban hayatının desteklenmesi amacıyla uygun görülen ormanlık alanlara salınacak. Uludağ Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Geyik Yetiştirme Merkezi\'nde, 200 metrekarelik alanda tamamen ahşap malzemeden tabiatla uyumlu olarak geyik yakalama kapanı da tesis edildi.

5 AYRI MERKEZDE KIZIL GEYİK YETİŞTİRİLİYOR

DKMP Genel Müdürlüğü, Bursa\'daki Geyik Yetiştirme Merkezi\'nin yanı sıra Eskişehir Mihalıççık Çatacık Geyik Yetiştirme Merkezi\'nde 25 birey, Samsun Vezirköprü Kunduzdağı Yetiştirme Merkezi\'nde 23 birey, İstanbul Bahçeköy Geyik Yetiştirme Merkezi\'nde 60 birey, İstanbul Polonezköy Geyik Yetiştirme Merkezi\'nde ise 14 bireyle geyik yetiştirme çalışmalarına devam ediyor. Bu merkezlerde yetiştirilen de bireyler tabiatta uygun ortamlara salınacak.

Görüntü Dökümü:

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-Kızıl geyiklerden görüntü

-Kızıl geyiklerin yaşam alanından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: ANKARA, (DHA)