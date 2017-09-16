DHA ANKARA - Kılıçdaroğlu'ndan o fotoğrafa tepki: Fotoğrafı çektiren kişinin siyasette yeri yoktur(2)

KILIÇDAROĞLU:KARŞIMA ÇIKMAKTAN NİYE KORKUYORSUN, VALLAHİ ADAM YEMEM

Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a seslenerek, \"Hastalık yine nüksetti. Ya arkadaş ben sana ne yaptım? Siyasetçinin yürekli olması lazım. Niye benim karşıma çıkmaktan korkuyorsun, vallahi ben adam yemem. Ben medeni bir insan gibi tartışırım. Konuşacaksan benim yüzüme söyleyeceksin\" dedi.

Çankaya Belediyesi tarafından bugün Ankara\'da Zülfü Livaneli Kültür Merkezi\'nin açılışı gerçekleştirildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açılıştaki konuşmasında şunları söyledi :\" Eğer bir ülkede güçlü olmak istiyorsak bunun yolu sanata ve sanatçıya verdiğimiz değerden geçer. Çünkü sanatçı yazdığı eserleri sonsuzluğa bırakır. Bunun kuşağı, tarihi yoktur. Sanat ve sanatçı onurlu duruşunu tarihi boyunca korumuştur. Eserlerinin sergilenmesi, şiirleri, kitapları yasaklanmıştır. Yasaklayanları kimse hatırlamaz, ama yasaklanan o eserler insanlığa malolmuştur. Zülfü Livaneli hayatının pek çok döneminde büyük baskılar gördü. Ben Zülfü Livaneli\'yi 70-80\'li yıllarda yasaklanan bir kasetinde söylediği türkülerden tanımıştım. Yasaktı söylediği türküler, gizli elden ele dolaşırdı, bizde onları dinlerdik. Böyle bir eserin onun için açılmış olması elbette hepimize gurur veriyor. Sayın Livaneli benim böyle bir talebim olmadı dedi. Doğru olmadı. Bu bağlamda Çankaya Belediye başkanımıza da şükranlarımı sunuyorum.\"

HASTALIK YİNE NÜKSETTİ. YA ARKADAŞ BEN SANA NE YAPTIM?

CHP Lideri Kılıçdaroğlu dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın katıldığı televizyon canlı yayınında yaptığı açıklamalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:\" Bu ülkede fındık üreticisinin sorunundan söz eden var mı? \' Herkes hayatından memnun.\' Ne demek herkes hayatından memnun? Tarladan buğdayı biçecek, alın terinin karşılığını alacak bir bakıyorsunuz bir kararname çıkmış, Gümrük vergisi sıfır tahıl ithal ediliyor. Böyle bir akıl tutulmasının olduğu ortamda yaşıyoruz. Baskıdan söz edildi evet baskı var. Hiç kimse unutmasın, 15 Temmuz Darbe Girişimini kınıyoruz, ama darbe girişimini fırsata çevirip 20 Temmuz\'da sivil darbe yapanları da kınıyoruz. Bütün bunları yapan bir kişi var , dün akşam yine bir televizyon kanalındaymış, Türkiye\'nin hiçbir sorununa parmak basılmadı. Türkiye\'nin hiç bir sorunu kendisine sorulmadı. Ana konu ne ? Kemal Kılıçdaroğlu. Hastalık yine nüksetti. Ya arkadaş ben sana ne yaptım? Siyasetçinin yürekli olması lazım. Niye benim karşıma çıkmaktan korkuyorsun, vallahi ben adam yemem. Ben medeni bir insan gibi tartışırım. Konuşacaksan benim yüzüme söyleyeceksin.\"

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-Kılıçdaroğlu\'nun açıklamaları

Haber: Aliye ULUSOY/ANKARA,(DHA)







