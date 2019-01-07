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DHA ANKARA - KAR NEDENİYLE ARAÇLARINDA MAHSUR KALAN 7 KİŞİYİ EKİPLER KURTARDI 

Özgür ALTIN / ANKARA (DHA) -  Ankara'da kar yağışı etkili olurken, Elmadağ İlçesi Yeşilpınar Mahallesi'nde 7 kişi araçlarında mahsur kaldı

07 Ocak 2019 03:26

Özgür ALTIN / ANKARA (DHA) -  Ankara\'da kar yağışı etkili olurken, Elmadağ İlçesi Yeşilpınar Mahallesi\'nde 7 kişi araçlarında mahsur kaldı. Kara nedeniyle kapanan yolda saat 22:00 sıralarında iki araçta mahsur kalan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. 

Olay yerine ulaşan AFAD, 112 Acil ve belediye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası vatandaşlar bulundukları yerden kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan vatandaşların tedibir amaçlı olarak hastaneye sevk edildikleri belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Kar temizleyen iş makineleri
- Belediye çalışanları
- Kurtarma çalışmalarına katılanların röportajı

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