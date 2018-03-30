DHA ANKARA - İLBER ORTAYLI, "MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ANKARA'YI TESADÜFİ BAŞKENT YAPMADI"

ANKARA\'nın Etimesgut ilçesi Uluslararası bir sempozyum ve tarihi dokümanların yer aldığı bir sergiye ev sahipliği yaptı. Etimesgut Belediyesi\'nin düzenlediği ve Türkiye\'den 7 üniversite ile Türk Dünyası\'ndan 5 ülkenin akademisyenlerinin katkıları ile gerçekleştirilen Uluslararası Tarihte Etimesgut Sempozyumu\'nda, 120 bilim insanı 90 bildiri ile yer aldı. Sempozyumun \'onur konuğu\' Prof. Dr. İlber Ortaylı, \"Ankara\'nın soysuz bir şehir olmadığını çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yaptığını aynı zamanda Ankara\'nın tesadüfen başkent yapılmadığı apaçık ortadadır\" diye konuştu. Ortaylı, Ankara\'nın tarihine de değindiği konuşmasında, Ankara\'nın başkent olmasında tarihi, sosyal, kültürel birçok sebebin yattığını söyledi.

5 ÜLKEDEN 120 BİLİMADAMI ANKARA VE ETİMESGUT\'U KONUŞACAK

Etimesgut Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Tarihte Etimesgut Sempozyumu, Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi\'nde başladı. 2 gün sürecek sempozyumun açılışına Etimesgut Kaymakamı Fuat Gürel, Belediye Başkanı Enver Demirel, Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, rektörler, Türkiye ve yurt dışından 120 bilim insanı ile bini aşkın başkentli katıldı. Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi\'nde hem Ankara hem de Etimesgut tarihine ait çok önemli tarihi dokümanların yer aldığı bir sergi de vatandaşların ziyaretine açıldı. Sergi hafta sonuna kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak.

ORTAYLI, ANKARA\'DA GEÇEN ÇOCUKLUK VE GENÇLİK YILLARINI ANLATTI

Sempozyumun onur konuğu olan ve Etimesgut\'un köklü bir tarihi geçmişe sahip olduğunu söyleyen Ortaylı, \"Etimesgut bir zamanların Orta Anadolu köyü idi. 19. yüzyılda Ankara merkeze yakın önemli bir demiryolu istasyonuydu. 1990\'lardan sonra imar kurallarının insaflı uygulandığı, çarpık kentleşmenin olmadığı, diğer şehirlerle mukayese edilemeyecek kadar planlı, daha uygar, daha medeni yapılaşmanın olduğu bir şehirdir. 1960\'lı yıllarda canımız sıkıldıkça Ankara\'da banliyö trenine biner; Etimesgut\'un tarihi garında inerdik. Etimesgut\'tan Sincan yaya devam ederdik. Etimesgut şimdi çok büyüdü, gelişti, önemli bir metropol oldu\" değerlendirmesinde bulundu.

Ortaylı, Ankara\'da geçen çocukluk ve gençlik yıllarındaki Etimesgut\'u anlattı. Ortaylı, \"Etimesgut, nüfusu bugün 600 bine ulaşmış, Türkiye\'de eşine az rastlanır modern ve düzenli bir metropoldür. Etimesgut yakın gelecekte çok daha büyüyecek, milyonu aşacak nüfusa sahip olacaktır\" dedi. Ortaylı, Ankara tarihine de değindiği konuşmasında, Mustafa Kemal Atatürk\'ün Ankara\'yı tesadüfi başkent yapmadığını, bunun altında tarihi, sosyal, kültürel birçok sebebin yattığını söyledi.

DEMİREL, \"ETİMESGUT\'U TÜM YÖNLERİYLE GÜN YÜZÜNE ÇIKARACAKLAR\"

Sempozyumda konuşan Başkan Enver Demirel de 2 gün sürecek sempozyumla uluslararası katılımla Türkiye\'den 7 üniversiteden 120 bilim insanını bir araya getirdiklerini belirterek, sempozyumda 100\'e yakın bildiri sunulacağını söyledi. Başkan Demirel sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Sempozyum kapsamında 2 gün boyunca 4 ayrı salonda 24 oturum gerçekleştirilecek. Akademisyenler, Etimesgut\'un tarihini, kültürünü ve sanatını belgelerle masaya yatıracaklar. İlçemizin coğrafi konumu, ekonomik ve idari yapısıyla ilgili de bilgiler verecekler. Uzman akademisyenler sunum yaparak ismini bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün koyduğu Etimesgut\'u tüm yönleriyle gün yüzüne çıkaracaklar. Bu sempozyum, hazırladığımız \'Tarihte Etimesgut\' ve \'Örnek Nahiyeden Çağdaş Kente Etimesgut\' konulu 2 ciltlik kitap çalışmamız için de önemli kaynak oluşturacaktır.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ortaylı\'nın konuşması

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Haber: ANKARA,(DHA)