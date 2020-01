DHA ANKARA -  İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi

İÇİŞLERİ Bakanlığı vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmelerini sağlamak amacıyla güvenlik önlemlerini artırdı. Özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu AVM\'ler, havaalanı, otobüs/minibüs terminali, tren gar/istasyonu, pazar yerleri ve umuma açık mahallerde yoğun güvenlik önlemi alınacak. Kış aylarında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kayak merkezlerinde ek trafik tedbirleri devreye girecek. Ayrıca gece kulüpleri başta olmak üzere eğlence mekanlarının işletmecileri ile görüşmeler yapılacak, bu mekanlarda çalışan özel güvenlik görevlilerinin tehditlere karşı farkındalıkları artırılacak.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine Bakan Süleyman Soylu imzalı, \"Yılbaşına İlişkin Alınacak Güvenlik Tedbirleri\" konulu genelge gönderdi. Genelgede, vatandaşların yeni yıl programlarını huzur ve güven içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla genel güvenlik ve asayişin temini, terör değerlendirmeleri ile şehirlerarası-şehir içi yollarda trafik akımının diğer günlere oranla yoğunluğu dikkate alınarak proaktif önlemler alınması istendi. Genelgede, özellikle yaklaşan yılbaşı etkinlikleri kapsamında; terör örgütlerinin muhtemel eylem hedeflerine yönelik alınacak tedbirlerin en üst düzeyde planlanması ve uygulanması, konunun il valilerinin koordinesinde Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatları tarafından bizzat takip edilmesi talep edildi. Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgede alınacak tedbirleri şu şekilde sıralandı.

SAAT 21’DEN SONRA TRAFİK DENETİMLERİ ARTIRILACAK

Hava şartları dikkate alınarak özellikle yılbaşı gecesi görevlendirilecek önleyici devriyeler ile trafik akışının düzenlenmesi, kavşaklarda ve kritik görülen güzergahlar da kontroller yapmak maksadıyla görevlendirilecek trafik timlerinin sayısı artırılacak. 29 Aralık tarihinden itibaren her gün saat 21.00’dan sonra yol emniyet ve kontrol faaliyetlerine ağırlık verilecek. Trafik kontrolleri, kazaların yoğun olarak meydana geldiği yol kesimlerinde yapılacak. Olumsuz hava koşullarının yaşandığı durumlarda trafik timleri yol güzergahlarında seyir halinde veya sürücüler tarafından rahatlıkla görülebilecek alanlarda tepe lambaları sürekli yanar vaziyette konuşlandıracak. Yağış nedeniyle karayolunun kapanması durumunda araçların önceden belirlenen alternatif güzergahlara veya dinlenme alanlarına yönlendirilmesi sağlanacak.

Güzergâhta buzlanma, yoğun kar yağışı veya tipi gibi trafiği tehlikeye düşürebilecek durumların tespiti halinde gecikmeksizin yolun yapım ve bakımından sorumlu kurulu?a bilgi verilecek.

GECE YARISINDAN SONRA ALKOL DENETİMLERİNE AĞIRLIK VERİLECEK

Özellikle yılbaşı gecesi saat 24.00’ten sonra alkol denetimlerine ağırlık verilecek. Denetimlerde belirlenen limitlerin üzerinde alkol aldığı tespit edilen sürücüler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacak.Böyle bir durumda araçta alkölsuz başka bir sürücünün bulunması halinde araçlar trafik kuruluşlarına ait park yerinde veya yediemin otoparklarında muhafaza altına alınacak ve araç sürücüsü ile araçta bulunan diğer şahıslar, mahallinden temin edilecek ticari araçlarla, gidecekleri yerlere gönderilecek.

AVM, HAVAALANI, TERMİNALLERDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINACAK

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu AVM\'ler, havaalanı, otobüs/minibüs terminali, tren gar/istasyonu, pazar yerleri ve umuma açık mahallerde gerekli güvenlik tedbirleri alınacak, devriye uygulamaları artırılacak. Terminallerde ve güzergah üzerinde yapılan denetimlerde, araçların takograf, kış lastiği, ışık far donanımı vb. teknik donanımları denetlenecek, eksiği tespit edilen araçların eksiklikleri tamamlanıncaya kadar trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecek. Ayrıca Türk vatandaşı olmayanlar, yolculuk yaparken başta pasaport ve yurda giriş imkanı veren diğer belgeleri ile birlikte yolcu izin belgesi olmaksızın seyahat edemeyecek.

GECE KULÜPLERİNDEKİ ÖZEL GÜVENLİKLERİN TEHDİTLERE KARŞI FARKINDALIKLARI ARTIRILACAK

Başta gece kulüpleri olmak üzere eğlence mekanlarının işletmecileri ile görüşmeler yapılacak, bu mekanlarda çalışan özel güvenlik görevlilerinin tehditlere karşı farkındalıklarını artıracak faaliyetlere ağırlık verilecek.

KAYA MERKEZLERİNE TAKVİYE EKİP GÖREVLENDİRİLECEK

Kayak merkezlerinin bulunduğu Bursa-Uludağ, Ankara-Elmadağ, Bolu-Kartalkaya, Kayseri-Erciyes, Çankırı-llgaz, Erzurum-Palandöken gibi turizm merkezlerinde trafik akışının yoğunlaşacağı dikkate alınarak bu illerin güzergahlarında ek trafik tedbirleri alınacak. İhtiyaç halinde trafik timleri asayiş devriyeleri ile takviye edilecek. Güzergah üzerinde yapılan trafik kontrollerinde, araçlarda teknik yönden bir eksiklik veya aksaklığın bulunup bulunmadığı ve ışık donanımlarının faal olup olmadığına dikkat edilecek, ışık donanımı bozuk araçların eksiklikleri giderilinceye kadar trafiğe çıkışına izin verilmeyecek, yangın söndürme cihazı ve ilk yardım çantası bulunmayan, mevsim şartlarına göre gerekli teçhizat ve avadanlık (zincir, takoz çekme halatı vb.) olmayan araçların eksikliklerin tamamlamaları sağlanacak. Sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanımına ilişkin kontroller de artırılıcak.

İHBARLAR KISA SÜREDE DEĞERLENDİRİLECEK

Her türlü ihbar kısa sürede değerlendirilerek yeteri kadar ekip sevk edilecek. Sevk edilen ekiplerin (asayiş, trafik, olay veri inceleme vb.) koordineli ve eş zamanlı olarak olay yerine intikali planlanarak örnek tatbikatlar yapılacak. Yazılı ve görsel basın-yayın organları ve diğer iletişim kanalları ile vatandaşlarımızın, kış şartlarında güvenli taşıt kullanımı, trafikte karşılaşabilecekleri riskler, buzlanma, çığ, heyelan, sis nedeniyle riskli bölgeler, taşıtlarda bulundurulması gereken avadanlık ve gereçler konularında düzenli bir şekilde bilgilendirilmeleri ve bilinçlendirilmeleri sağlanacak.

Haber: Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-