DHA ANKARA - İbrahim Kalın: Anlaşma yok olsa bile Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili planlarımızı uygulamaya devam edeceğiz (2) 

\"KİMSEYE BİR İZAHAT BORCUMUZ YOK\"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, \"Kimseye bir izahat borcumuz yok. İkide bir önümüze \'Afrin operasyonu durmalı, şöyle, böyle olmalı\' gibi açıklama getirenlere cevabımız budur; Türkiye Cumhuriyeti kendi ulusal çıkarları için gereğini yapmaktadır\" dedi.

\"CUMHURUN İTTİFAKI, ADI ÜSTÜNDE HERKESE AÇIK\"

AK Parti-MHP ittifakına ilişkin bir soru üzerine Kalın, \"AK Parti-MHP bu ittifak üzerinde mutabık kalındı. Arkadaşlarımız bugün saat 15.00\'te Meclis\'e gerekli kanuni düzenlemeyi verecekler. 16.00 gibi de basın açıklaması yapacaklar. Katılmak isteyen başka aktörler olursa, \'Cumhurun İttifakı\' adı üstünde herkese açık. Bütün cumhuru kapsaması arzu edilir\" diye konuştu.

\"YARIN TEKRAR BÖYLE BİR TEŞEBBÜS OLABİLİR Mİ? MÜMKÜNDÜR. BUNUNLA İLGİLİ TEDBİRLER ALINMIŞTIR\"

Kalın, \"Halep civarından gelip Afrin\'in güney uçlarına oradan da şehre girmeye çalışan 40-50 araçlık bir konvoyun, bir grubun bir girme teşebbüsü olduğunu gördük bu topçu atışlarımızla püskürtüldü. Yarın tekrar böyle bir teşebbüs olabilir mi? Mümkündür. Bununla ilgili tedbirler alınmıştır\" dedi.

\"BAZEN BU TÜR GÖRÜŞMELERDE TERCÜMAN ALINMAZ BU GÖRÜŞMEYE VERİLEN ÖNEMİN İFADESİ\"

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson\'ın Türkiye ziyaretine ilişkin bir soru üzerine Kalın, \"Sayın Kılıçdaroğlu, \'Devlet devre dışı bırakılmıştır\' diyor. Devlet kimdir not tutucu mudur? Mütercim midir devlet? Bunu anlamakta zorlanıyorum. Bazen bu tür görüşmelerde tercüman alınmaz bu görüşmeye verilen önemin ifadesi. \'Devlet devre dışı bırakılmıştır\' yorumu devlet tecrübesine sahip birisinin yapabileceği bir yorum değildir diye düşünüyorum\" dedi.

\"ÖNCESİNDE VE SONRASINDA BÖYLE BİR TEKLİFİ BAŞKA HİÇBİR AMERİKALI YETKİLİSİNDEN DE DUYMADIK\"

ABD Savunma Bakanı Mattıs\'ın \"YPG\'yi PKK\'ya karşı savaştırabiliriz\" teklifine ilişkin bir soru üzerine Kalın, \"Bu açıklama herkesi şaşırttı açıkçası. Öncesinde ve sonrasında böyle bir teklifi başka hiçbir Amerikalı yetkilisinden de duymadık. Kendileri de bu teklifin çok da inandırıcı bir teklif olmadığını anladılar artık üzerinde durmuyorlar bu konunun. Ama belki bu tartışma PKK-PYD-YPG arasındaki organik bağın ne kadar güçlü olduğunu Amerikalı muhataplarımızın anlaması açısından iyi bir ders olur diye umut ediyoruz\" açıklamasında bulundu.

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Haber: Hakime TORUN / ANKARA (DHA)