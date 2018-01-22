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DHA ANKARA - HÜKÜMET SÖZCÜSÜ BEKİR BOZDAĞ'DAN BAKANLAR KURULU GÜNDEMİNE DAİR AÇIKLAMA (3)

"TERÖR ÖRGÜTLERİNDE SİLAH VERİLMEMESİ KONUSUNDA DA BİZ HAKEZA DEFALARCA UYARDIK" Ankara (DHA) Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının gündemine da

22 Ocak 2018 23:31

\"TERÖR ÖRGÜTLERİNDE SİLAH VERİLMEMESİ KONUSUNDA DA BİZ HAKEZA DEFALARCA UYARDIK\"

Ankara (DHA) Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü\'nde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, ABD Dış İşlerinden gelen değerlendirmelere yanıt olarak, \"Biz bundan önce defalarca şunu ifade ettik. Terör örgütlerinden biri ile mücadele ederken başka terör örgütleri ile konjektürel de olsa stratejik de olsa, geçici de olsa birlikte hareket etmek büyük bir yanlıştır\" dedi. 

Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Bölgeye ve bütün dünyaya büyük bir felaketten başka bir sonuç doğurmaz. Terör örgütlerinde silah verilmemesi konusunda da biz hakeza defalarca uyardık. Bizim buradan söyleyeceğimiz şey bu noktada birlikte nasıl çalışacağımızı görmek istiyorlarsa, bu terör örgütlerine yaptıkları silah yardımlarını kesmeleridir ve verilen silahları da toplamalarıdır. Çünkü PYD-YPG-PKK ve bölgede faaliyet gösteren terör örgütlerine verilen silahların geri toplanacağı da Türkiye’ye defalarca yetkililer tarafından ifade edildi. İşbirliğinin yolu belli. Silahları vermeyi durdurmak, bundan önce verilmiş olan silahları toplamaktır. Bizim dost ve müttefik olarak gördüğümüz model ortak mı denir, stratejik ortak mı denir NATO’da birlikte çalıştığımız mı denir? Müttefik mi denir ? Hangi tanımlama ile yaparsak yapalım bir ülkenin diğer ülkeden beklediği en doğal en meşru şeylerdir Türkiye’nin beklentisi. Bir işbirliği istiyorlarsa biz bu işbirliğine hazırız. İlk adım olarak da  terör örgütlerine silah yardımını durdurmaları ve dağıtılmış ve verilmiş silahları toplamaları olarak atabilirler.\"

ZEYTİN DALI HAREKATINDA SON DURUM...
Bakanlar Kurulu gündemine dair açıklamalar yapan Bozdağ, şunları söyledi:
\"Harekât planlandığı gibi devam ediyor. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri karadan da harekât bölgesine girmiş durumdadır. Belli bir mesafe almıştır. Bu mesafeye ilişkin rakamları değişik yerlerden herkes alıyor ama bunları açıklamayı tek tek şuradayız buradayız diye açıklamak teröristlere adres ve yer göstermeyi yer göstermeyi de doğru görmeyiz. Ama bilinmesi lazım ki; ilk 3 günde planlanan mesafe, alan kontrolü sağlanmış durumdadır. Harekât süresince silahlı kuvvetlerimiz mensupları içerisinde şehit olan yoktur. Allah’a şükür. İnşallah bundan sonrada burnu kanayan bir askerimiz olmaz. Yaralı askerimizde şu ana kadar bize gelen bilgiler içerisinde yoktur. Ancak terör örgütlerinin Türkiye’ye attığı roketler nedeniyle bazı yerleşim yerlerinde yaralanan vatandaşlarımız var. Hayatını kaybedenler var. Ben hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. DEAŞ terör örgütünün bölgede olduğunu biz ifade ettik. Bu bir gerçeğin açıklanmasıdır. Bildiğiniz gibi ABD ile PYD/YPG terör örgütlerinin dayanışması ile Rakka’da birlikte yapılan DEAŞ’a karşı yapılan operasyonun sonunda Rakka’daki DEAŞ’lı teröristler , PYD/YPG terör örgütünün, teröristlerinin açtığı koridor içerisinden onların sağladığı emniyet ve güven ortamı içerisinden araçlarına bindiler, silahlarını yükledir ve oradan ayrıldılar gittiler. Nereye gittiler bunlar? O teröristlerin bölgeden ayrılması ABD’nin bilgi ve onayı dışında olabilir mi? Mümkün değil. Çünkü PYD/YPG onlara onaylatmadığı bir işi orada yapamaz. Elbette onlarında onayı var. DEAŞ teröristlerini yok etmek, etkisiz hale getirmek isteyenler o zaman bu teröristleri ne yapması lazımdı? Ya orada etkisiz hale getirmesi lazımdı ya da teslim alması gerekirdi. Ve onların hem bölgeye em başka ülkelere hem başka insanlara zarar vermemesi için gerekenleri yapmaları lazımdı. Ama yapılmadı. Nereye gitti bu teröristler? Nerede, hangi insanların canını yakmak için hangi tür faaliyetler içindeler? Elbette bunu sorgulamamız gerekiyor. Şimdi bu teröristlerin bir kısmı Afrin bölgesine intikal etmiş. Bazı sivil kıyafetlerle daha doğrusu DEAŞ’ın simge kıyafetlerini çıkararak, traş olarak kendilerini PYD/YPG safları içerisine kattıklarına ilişkin haberler var. Bir başka kısmı oradan Türkiye’ye ve veya Akdeniz üzerinden batıya geçme gayretleri ve sızma çabaları var, Türkiye’de eylem yapma çabaları var. İşte bugün de haberlerde yansıdı ki bu doğru bir tespittir, PYD/YPG terör örgütleri Afrin’de ellerinde olan DEAŞ’lı teröristleri Türkiye’ye karşı savaşmak şartıyla serbest bırakmışlardır. Bu da bizim söylediğimizin çok net bir ispatıdır, doğruluğunu göstermektedir. O nedenle bizim bu mücadelemiz, sadece PKK, KCK, PYD, YPG terör örgütlerine karşı değil, aynı zamanda onlarla birlikte DEAŞ terör örgütü ve teröristlerine karşı da bir mücadeledir.\"
 

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