DHA ANKARA - HDP'li Beştaş: KHK ile işten atmak, bir sosyal idamdır

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, OHAL İnceleme Komisyonu\'na yönelik eleştirilerde bulunarak, \"OHAL Komisyonu aldatmacası KHK ile işten atılan mağdurlar için işkenceye dönüşmüştür. Komisyon ne zaman karar verecek, ne zaman açıklanacak; diye bekliyorlar. KHK ile öğretmenler, akademisyenler, memurlar, doktorlar işten atılıyorlar. Bu, bir sosyal bir idamdır. Bir gece yarısı KHK\'sıyla sosyal olarak idam edilmektedirler\" dedi.

HDP\'li Beştaş, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında, OHAL İnceleme Komisyonu\'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. OHAL İnceleme Komisyonu\'nun \'aldatmaca\' olduğunu iddia eden Beştaş, bu komisyonun Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işten atılanlar için işkenceye dönüştüğünü savundu. KHK ile işten atılanların, komisyon kararını beklediklerini söyleyen HDP\'li Beştaş, şöyle konuştu:

\"OHAL komisyonu aldatmacası KHK ile işten atılan mağdurlar için işkenceye dönüşmüştür. Komisyon ne zaman karar verecek ne zaman açıklanacak diye bekliyorlar. KHK ile öğretmenler, akademisyenler, memurlar, doktorlar işten atılıyorlar. Bu bir sosyal bir idamdır. Bir gece yarısı KHK\'sıyla sosyal olarak idam edilmektedirler. Geleceklerine dair hiçbir ışıkta görülmemektedir. Bize yapılan başvurularda en az bin dosyayı inceledim soruşturma yok ve hangi raporlarla işlerinden ihraç edilmişler kendileri bilmiyorlar. Nuriye ve Semih\'in durumunu diğer öğretmen memurlara gözdağı olarak değerlendiriyoruz. \'Aman ha sakın hakkınızı talep etmeyin yoksa sizi ceza evine kapatır dosyanızın üzerine açlık grevi yazarız\' diyorlar. Hukuk devleti sınırları içinde her türlü işlem yapılabilir buna davet ediyoruz hükumeti. Hükümetin bunu OHAL Komisyonu adı altında kurmasının amacı hukuki yollara başvuruyu engellemektir. Biz hukukun üstünlüğü çerçevesinde bu insanların yargı yoluna başvurma hakkının kabul edilemez görüyoruz. Her zaman adil bir yargılamanın tarafındayız. Ayrıca 37 olarak bilinen ancak 50\'yi geçen KHK ihraçlarının bir ölüm koridoru açtığını hatırlatmak istiyorum.\"

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-HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş\'ın açıklamaları

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Haber-Kamera: Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA)