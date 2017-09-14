DHA ANKARA - HDP'li Aysel Tuğluk, annesinin cenazesine katıldı (3)

HDP AÇIKLAMA YAPTI

HDP, Ankara\'da yaşamını yitiren Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un cenazesinin İncek Merazlığı\'ndaki defin işlemleri sırasında yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.



Açıklamada şöyle denildi:



\"Eş Genel Başkan Yardımcımız Sayın Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un cenazesinin defin işleminden sonra Ankara İncek Mezarlığı’nda ırkçı bir saldırı düzenlendi. İnsani ve dini değerlerden zerrece nasibini almamış bir barbarlar güruhu, ‘Cenazeyi buraya gömdürmeyiz’ diyerek saldırdı. Cenaze defnedildiği mezardan çıkarılarak tekrar morga götürüldü.

Toplumun her hücresine düşmanlık tohumları serpen, ağzını her açtığında toplumda kutuplaşmayı derinleştiren, halkları birbirine düşürmek için elinden geleni yapan iktidar bu yaşananların tek siyasi sorumlusudur. Düşmanlık ektiğinizde barbarlık biçersiniz. İşte bu gerçek bir kez daha ortaya çıkmıştır.

İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Başbakan ve nihayetinde AKP Genel Başkanı, kendilerine biat eden bütün kurumlar ve mensupları ile birlikte bu utanç durumunun müsebbibidir, yaratıcısıdır, sahibidir.

Acımız büyük. Karşımızda duran ve insani hiçbir değere sahip olmayan bu barbarlar güruhunu ve onların başındaki siyasi iradeyi gördükçe kararlılığımızı da büyütüyoruz. Bu yaşananları ve buna sebep olanları en sert biçimde kınıyor ve protesto ediyoruz.

Hatun Tuğluk’a bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve halkımıza da başsağlığı ve sabır diliyoruz. İnsani değerlere sahip çıkanlar er ya da geç bu kötülüğü bertaraf edecektir. Zulüm, baskı ve kötülükle abad olunamayacağını görecek ve yaşayacaksınız.\"

Haber: ANKARA,(DHA)