DHA ANKARA-   Halisdemir davasında FETÖ itirafı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında ÖKK\'da darbeci general Semih Terzi\'yi vuran Astsubay Ömer Halisdemir\'in şehit edilmesiyle ilgili, 18 sanığın yargılandığı davaya tanıkların dinlenmesiyle devam edildi. Başka bir soruşturma kapsamında İstanbul\'da tutuklu bulunan tanık Enis Gökhanoğlu, sanık Cihat İbrahim Yörük ile birlikte FETÖ\'nün sohbet toplantılarına katıldığını itiraf etti.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın 11. celsesine, tutuklu bulunduğu İstanbul\'dan SEGBİS ile bağlanan Enis Gökhanoğlu, tanık olarak ifade verdi. Gökhanoğlu, davanın sanıklarından eski Kıdemli Başçavuş Cihat İbrahim Yörük ile askeri okulda tanıştığını belirterek, komando kursuna kadar bir ya da iki defa, komando kursundan sonra da Yörük ile örgütün sohbetlerine katıldığını söyledi. Mahkeme Başkanı Bayram Kantık, \"Sohbetlere hangi yıllarda ve nerede gidiyordunuz?\" diye sordu. Enis Gökhanoğlu, \"2011\'de komando okulunda Ankara\'daydık. Tam olarak adresi hatırlamıyorum ama Etimesgut\'tu galiba. Ankara\'da bir ya da iki defa sohbetlere katıldık. Komando kursuna gittiğimiz süreçte ise Antalya\'da bir semtte sohbetlere gidiyorduk \" diye konuştu.

TANIĞIN İDDİALARINI KABUL ETMEDİ

Kantık\'ın, \"Sizi organize eden, sohbetlere çağıran birisi var mıydı?\" şeklindeki sorusuna tanık Gökhanoğlu, \"Sohbete abi olarak gelen bir kişi vardı. Bize söylediği ismi Mehmet\'ti. Kendisini böyle tanıttı. Sohbetlerde namaz kıldığımızı, kitap okuduğumuzu hatırlıyorum. Onun haricinde bir faaliyet olmadı. Onlara hiç himmet vermedim, himmet verildiğine de şahit olmadım\" dedi. Tanık Gökhanoğlu\'nun ifadesinin tamamlanmasının ardından söz hakkı verilen sanık Yörük, tanığa bir sorusunun olmadığını söyledi. Tanık ile Ankara\'daki askeri okul sürecinde tanıştığını söyleyen Yörük, \"Bu kişiyle bir organizasyonun içinde bulunmadım. Antalya\'da akrabalarım vardı. Onlara çamaşırlarımı götürüyordum, yıkıyorlardı. Antalya\'ya gitme sebebim buydu. Başka hiçbir sebebi yok\" iddialarında bulundu.

Duruşma diğer tanıkların dinlenmesiyle devam ediyor.

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)