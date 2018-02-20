DHA ANKARA-    Hakimler ve savcılar yurt dışında eğitim alacak

ANKARA’da Adalet Bakanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı arasında hakim ve savcıların yurt dışında araştırma yapma ve eğitim almalarını sağlamak amacıyla protokol imzalandı.

Ankara Hakimevi\'nde düzenlenen törende konuşan Adalet Bakanlığı Müsteşarı Selahaddin Menteş, protokol hakkında bilgi vererek şunları söyledi:

“Protokolle, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın kurumsal kapasitesi ve imkanları kullanılacak ve ilgili bölgelerdeki hakim ve savcılarla iletişim sağlanacak. Türkiye\'deki hakim ve savcıların da özellikle yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesi için imkanları birlikte kullanılacak.ö

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Mehmet Köse de protokolün iki kuruma da önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Konuşmaların ardından Adalet Bakanlığı Müsteşarı Menteş ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Köse arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokole göre Adalet Bakanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, hakim, savcı ve Adalet Bakanlığı personelinin, ilişkide bulunulan ülkelerdeki ilgili kurumlarda meslekleriyle ilgili araştırma yapmaları, mesleki bilgilerini artırmaları, dil ve lisansüstü eğitime katılabilmeleri amacıyla yurt dışına gönderilebilmeleri için iş birliği yapacak.

Görüntü Dökümü:

-Protokol töreninden görüntü

-Adalet Bakanlığı Müsteşarı Selahaddin Menteş konuşma

-Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Mehmet Köse konuşma

-Detaylar

Haber-Kamera:Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)-

