DHA ANKARA-    Genelkurmay çatı davası sanığından baskı yapılıyor itirafı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin görülen davada tutuklu sanık eski yüzbaşı Ali Emre Eral, 13 Haziran 2017\'deki savunması sırasında bazı itiraflarda bulunduğunu, bunun üzerine eski amiri Albay Özay Yılmaz\'ın kendisine itirafçı olmaması konusunda baskı yaptığını söyledi.

Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde \'Yurtta Sulh Konseyi\' üyelerinin de bulunduğu 221 sanığın yargılanmasına, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi içindeki duruşma salonunda sanık savunmalarıyla devam edildi. Bugün ara kararın açıklanması beklenen duruşmada, Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, avukatının itirafçı olmak için mahkeme dilekçe sunduğunu belirttiği eski Yüzbaşı Ali Emre Eral\'a söz verdi. Bunun üzerine konuşan sanık Eral, \"Şube müdürüm olan Albay Özay Yılmaz, 15 Temmuz günü, saat 17-18 civarında mesaimin gece 02.00-03.00\'e kadar süreceğini söyledi. Sayın başkan ben bir yıldır oradaydım. Biz zaman zaman fazla mesai yapardık. Rutin bir şey olduğu için bu söylenmezdi. İşimiz çok yoğun olduğundu zaman bitirmeden çıkmazdık. Genellikle 21.00-22.00 sıralarında çıkardık. Şube müdürümün böyle söylemesi çok anormal bir şey. Gece 02.00-03.00\'ü işaret etmesi onun darbeyi önceden bildiği kanısına varmama sebep oldu. Sayın başkan bu darbeyi kuşkusuz hain FETÖ planladı ve icra etti. Bu kapsamda başta terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ve onun tüm yardımcılarından, darbeyi planlayan, organize eden, icra eden, özellikle şube müdürüm Özay Yılmaz\'dan şikayetçiyim\" diye konuştu.

EĞER İTİRAFÇI OLURSAM AHİRETTE SIKINTI OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİR

Savunmasının ardından mahkemeye etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için dilekçe verdiği belirtilen sanık Eral, \"Kendisi ayrıca vereceğim ifade öncesinde ön sıramda oturuyordu. İtirafçı olmamam konusunda beni ikna etmek için çok uğraşmış, baskı yapmıştır. \'Peygamberimizi rüyasında görenler olduğunu, çok az kaldığını, yakında bu sıkıntıların biteceğini, sabretmem gerektiğini, eğer itirafçı olursam ahirette sıkıntı olacağını\' söylemiştir. Bu kapsamda kendisinin FETÖ\'cü olduğunu ve hala insanları boş vaatlerle kandırmaya çalıştığını düşünüyorum\" diye konuştu.

Mahkeme, sanık Eral\'ın itiraflarının ardından ara karar için duruşmaya ara verdi.

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)

