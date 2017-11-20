DHA ANKARA-    FETÖ soruşturmalarını kullanan telefon dolandırıcısına ibretlik ceza

ANKARA\'da telefonla aradıkları anne ve kızını, \'Adınız FETÖ soruşturmasına karışmış\' diyerek 130 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyasını dolandıran sanıklardan Aziz G., 12 yıl hapis ve 390 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Firari sanık Y.D.\'nin dosyası ayrılırken, tutuklu yargılanan H.Ç. ise yeterli delil bulunmadığı için beraat etti.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce geçtiğimiz hafta görülen duruşma tutanaklarına göre, sanıklardan Aziz G., 57 yaşındaki H.A.\'yı arayarak, adlarının FETÖ soruşturmasına karıştığını söyledi. Daha sonra telefonu savcı olduğunu söylediği yanındaki kişiye verdi. Bu kişi H.A.\'nın evde bulunan kızı Y.A.\'nın da telefon numarasını istedi.

ANNE-KIZLA AYNI ANDA BİRBİRİNDEN HABERİ OLMADAN 3 SAAT KONUŞTULAR

Tutanaklarda yer alan müştekilerin ifadelerine göre, dolandırıcılar, anne H.A. ile yaklaşık 3 saat telefonda konuşarak, evde bulunan yaklaşık 130 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyasını bir poşete koymasını sağladılar. Kadını korkutarak, durumu kızına söylememesi konusunda ikna eden dolandırıcılar, aynı anda başka odada bulunan Y.A.\'yı da, annesinin poşete koyduğu para ve ziynet eşyalarını mutfaktan alarak, verdikleri adrese götürmesini sağladılar. Bu adreste parayı Y.A.\'dan teslim alan sanık Aziz G., şikayet üzerine polis tarafından Şanlıurfa\'ya giderken yakalandı. Sorgusunda, hemşerisi olan firari sanık Y.D\'nin kendisini aradığını ve birinden alacağı olduğunu söylediğini belirttiği, ancak sanığın hakkında yürütülen başka dolandırıcılık soruşturmalarında Y.D. ile bu yöntemle başka kişileri de dolandırdığını söylediği ifade edildi. Soruşturmada Aziz G.\'nin, yine hemşerisi olan diğer sanık H.Ç.\'nin cep telefonuyla, firari sanık Y.D.\'ye dolandırıcılık sonucu aldıkların para ve altınların fotoğraflarını çekerek gönderdiği tespit edildi.

GEREKÇELİ KARARDA CAYDIRICILIK İLKESİ VURGUSU

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz hafta görülen duruşmada, tutuklu sanık H.Ç.\'nin delil yetersizliğinden tahliyesine karar veren mahkeme, müşteki tarafından teşhis edilen sanık Aziz G.\'yi, 12 yıl hapis ve 390 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme gerekçeli kararında, sanığın kastının yoğunluğu, suçu soğukkanlılıkla ve profesyonelce işlediği vurgulanarak, \"Ülkemizde özellikle kolluk güçlerine ve adliyelere vatandaşların duyduğu güven ve hassasiyetin istismar edilmesi, benzer şekilde son yıllarda yüzlerce hatta binlerce suçun işlenmesi, bu suçların çoğunda faillerin dahi bulunamaması, binlerce kişiyi mağdur etmeleri, vatandaşlarımızın kamu kurumlarına olan güven duygularını zedelemeleri ve suçun işleniş biçimindeki ustalık ve cezanın caydırıcılık ilkesi de gözetilerek sanığa verilen ceza yarı oranında artırılmıştır\" denildi.

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)

