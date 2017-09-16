DHA ANKARA - Eski YARSAV Başkanı Murat Aslan hakkında iddianame

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği\'nin (YARSAV) eski başkanı Murat Aslan hakkındaki soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Mahkemeye gönderilen iddianamede, Aslan için FETÖ üyeliğinden 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Mehmet Tamöz tarafından hazırlanan iddianamede, Murat Aslan\'ın FETÖ\'nün yargı içerisindeki yapılanmasında yer aldığı ve YARSAV\'da örgütün istekleri doğrultusunda faaliyetlerde bulunduğu belirtildi. İddianamede, Murat Arslan\'ın 2001\'de denetçi yardımcısı olarak Sayıştay’da göreve başladığı, 2006\'da Anayasa Mahkemesi\'nde raportör olduğu, bu görevini 2015\'e kadar sürdürdüğü, son olarak Anayasa Mahkemesinde Genel Kurul Raportörlüğü görevinde bulunduğu ve YARSAV genel sekreteri olmasının ardında yargı çevresinde tanınmaya başladığı anlatıldı.



SOL GÖRÜNÜMLÜ BİRİ OLARAK KENDİNİ TANITTI

İddianamede, Arslan\'ın kendisini sol görünümlü sosyal demokrat bir kişi olarak etrafına tanıttığı, yaşam tarzı olarak da bu çerçeve içinde görünmeye çalıştığı belirtilerek, \"Bu kişinin sosyal demokrat yapı ile asla ilgisi olmayan Fetullah Gülen yapılanması içerisinde yer aldığını ise sadece ve sadece kendisi ile örgüt adına irtibata geçen diğer örgüt mensuplarının bildiği görülmektedir. FETÖ/PDY isimli örgüt içerisinde yer alan yargı mensuplarının bir kısmı dahi bu kişinin konumunu bilmemektedir\" denildi.



Mahkemeye gönderilen iddianame kabul edilirse Aslan, silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.



Haber: Özkan ARSLAN / ANKARA,(DHA)