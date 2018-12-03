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DHA ANKARA - ESENBOĞA'DA RAHATSIZLANAN ENDONEZYALI DİPLOMAT YAŞAMINI YİTİRDİ

TÜRKİYE'de görev yapan Endonezyalı diplomat Sebastionus Sayoga Kadarısman, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitirdi

03 Aralık 2018 04:14

TÜRKİYE\'de görev yapan Endonezyalı diplomat Sebastionus Sayoga Kadarısman, Ankara Esenboğa Havalimanı\'nda geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitirdi.
İstanbul\'dan uçakla Ankara\'ya gelen Endonezya\'nın Ankara Büyükelçiliği\'nde Elçi Yardımcısı olarak görev yapan Sebastionus Sayoga Kadarısman, Esenboğa Havalimanı\'nda rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Kadarısman, havaalanındaki sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne getirildi. Kadarısman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Haber: ANKARA,(DHA)

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