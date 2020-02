DHA ANKARA - Emine Erdoğan himayesindeki Çevre dostu  'Sıfır Atık' projesi tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Beştepe’de iş, sanat, siyaset, medya, yargı, akademi ve spor dünyasından Türkiye’nin dinamik kadınlarına davet verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Emine Erdoğan\'ın himayesinde yürütülen \'Sıfır Atık\' projesi temasıyla düzenlenen davette, geri dönüşümlü elbiseler tanıtıldı. Modacı Ezra-Tuba Çetin kardeşlerin tasarımı olan ve içinde tohum olan elbiselerden biri toprağa gömüldü.

Beştepe\'de düzenlenen davete TBMM ve AK Parti Genel Merkezi kadın yöneticileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın eşi Şule Akar, KADEM Başkan Yardımcısı ve Erdoğan’ın kızı Sümeyye Bayraktar, Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı, Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat da gibi çeşitli meslek gruplarındaki dinamik kadınlar katıldı.

\"21\'İNCİ YÜZYILDAKİ KRİZLER, AHLAK TEMELLİ KRİZLERDİR\"

Emine Erdoğan, davette yaptığı konuşmasına Nazım Hikmetin \"Yaşamak! Bir ağaç gibi tek ve hür! Ve bir orman gibi kardeşçesine\" sözleriyle başladı. Emine Erdoğan, \"Dünyanın hiçbir yerinde kadınlar, ne merhamet, ne lütuf bekliyor. Kadınlar, en temel insani haklarını, eğitim ve çalışma haklarını istiyorlar. Şiddetten, istismardan uzak bir yaşam hakkı talep ediyorlar. Hayatın her alanında söz sahibi olmak istiyorlar. Kadın sorunları başta olmak üzere hemen her konuda temel meselemizin, insanlık meselesi olduğunu düşünüyorum. 21. yüzyılda yaşadığımız tüm krizler, ahlak temelli krizlerdir. Kadına kötü yaklaşımdan tabiata hor muameleye kadar her biri, ahlaki bir zaafiyetin neticesidir. Bu nedenle önce insana bakışımızı değiştirmek durumundayız\" dedi.

Emine Erdoğan, Türkiye’nin demokrasi mücadelesinde, kalkınma yarışında kadının elinin, yine her yere değdiğini belirterek, şöyle devam etti:

\"ÇEVRE ÇAĞIMIZIN ALARM VEREN SORUNLARIN BAŞINDA GELİYOR\"

\"Kadınlarımız artık, her zamankinden daha çok eğitim alıyor, daha çok kendini geliştiriyor, daha çok ‘biz varız’ diyor. Çözüm süreçlerinde aktif biçimde yer alıyor. Ben de bugün, bu kadar seçkin kadını birarada bulmuşken, sizleri dünyanın geleceğini tehdit eden sorunlar karşısında, bir çözüm sürecine davet edeceğim. Hepinizin bildiği üzere, Birleşmiş Milletler’den Davos Zirvesi’ne, hemen her büyük buluşma, artık çevre sorunları gündemiyle toplanıyor. Çevre, çağımızın alarm veren konularının başında geliyor. Teknoloji, insanın tabiatla kurduğu ilişkide köklü değişikliklere sebep oldu. Tabiatın dengesi bozuldu. Elbette bütün suçu teknolojiye atıp, biz aradan sıyrılamayız. Çünkü çevre sorunlarının altında, insanın bencilliği ve hırsı yatıyor. Tabiatı, hep hükmedilecek bir nesne olarak görüyoruz. Ona sınırsız bir kaynak olarak bakıyoruz. Sonu gelmeyen istekler uğruna, türleri yok ediyoruz. Ben merkezli anlayıştan, insan merkezli anlayışa geçmezsek, herşey için çok geç olacak. İşte bu nedenle, sizleri çevre sorunlarının çözümünde rol almaya davet ediyorum. Biz küçük bir adım attık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda ‘Sıfır Atık’ kampanyası başlattık. Kaynakları daha verimli kullanıp, geri dönüşümle israfı azaltmayı hedefliyoruz. Kişisel yaşamımızda yapacağımız basit değişikliklerle büyük etkiler yaratabiliriz. Ben, bir kişinin gücüne inananlardanım. Küçük çabaların bir kartopuna dönüşeceğine, bir kelebeğin kanat çırpmasının, dünyanın diğer ucunda fırtınalara sebep olacağına gönülden inanıyorum. Sürdürülebilir kalkınma, ancak tasarruf kültürü ve atıkların kontrolü ile mümkündür. Kaynağında ayrıştırılmış atıklar, geri dönüşüme imkan sağlayacak, böylece tükettiklerimizin çevreye verdiği zararı minimize etmiş olacağız. Bu kapsamda biz önce evimizden başladık.\"

PROJE KÜLLİYEDE HAYATA GEÇİRİLDİ

Emine Erdoğan proje kapsamında ilk çalışmanın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde hayata geçirildiğine dikkati çekti. Erdoğan, külliyeye atıkların ayrıştırılabileceği kumbaralar yerleştirilip, personelin eğitildiğini belirterek, \"Sadece bir ay içinde kayda değer kazanımlar elde ettik. 2 bin 920 kilogram kağıt ve kartonu geri dönüştürerek, 51 ağacın korunmasını sağladık. 420 kilogram camı dönüştürerek, 50 litre petrol tasarruf ettik. Bin 660 kilogram metali dönüştürerek, 100 wattlık bir ampülü 2.5 milyon saat çalıştıracak enerji sağladık. Organik atıklardan elde edilen kompost gübre, şu anda bahçelerimizde kullanılıyor. Okullarımızda ve kışlalarımızda bu projenin altyapı çalışmaları sürüyor. Yakın bir gelecekte birçok belediye, üniversite, restoran zinciri de bu sürece katılacak\" dedi.

ARZUHAN DOĞAN YALÇINDAĞ: GİRİŞİMİ ÇOK ÖNEMSİYORUM

Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, \'Sıfır Atık\' projesine ilişkin, \"Dünya kaynaklarının sınırlı olduğu ve çevre kirliliğine bir çok nedenden dolayı yeterince duyarlı olmadığımız en önemli konulardan biri. Bugünü ve bu girişimi çok önemsiyorum. Çevre Bakanlığı ile beraber Sayın Emine Erdoğan\'ın himayesinde gerçekleşen bir proje. Bugünkü konuşmalarda toplumda bu farkındalığı arttırmak için önemliydi. Emine hanım konuşmasında aslında insanlığın aç gözlü olduğunu dolayısıyla geleceği ve çocuklarımızı yeteri kadar düşünmeden kaynaklarımızı israf ettiğimizden bahsetti. Çok doğru bu sadece bizim ülkemiz, şirketimiz, kendi toplumumuz için değil tüm dünya için çok önemli bir mesele. Dolaysıyla böyle projelerin yapılması, bunların sık sık dile getirilmesi hem toplumda farkındalığa neden oluyor daha duyarlı olmamıza neden oluyor. Her birimiz hem birey olarak hem şirketlerimizde örgütsel olarak bu konuya duyarlı olmalı, çaba sarf etmeliyiz. Kâğıtların önünü, arkasını yazmaktan tutun kullandığımız objelerde geri dönüşüm önemli. Bugünkü sergide de ürünlerin hepsi geri dönüşümlü\" diye konuştu.

DOĞA DOSTU MENDİL

Bu arada programa katılan davetlilere, Bakır İpeği’nden üretilmiş mendil dağıtıldı. \'Sıfır Atık\' projesinin hatırası olan mendili toprağa gömüldüğünde, doğaya ve canlılara zarar vermeden üç ay gibi kısa bir sürede çözünmeye başladığı ve serüvenine, dokusunda bulunan zeytin tohumları vasıtasıyla, barışın simgesi zeytin ağacı olarak devam edeceği bildirildi.

GERİ DÖNÜŞÜMLÜ ELBİSE TOPRAĞA GÖMÜLDÜ

Davette Modacı Ezra-Tuba Çetin kardeşlerin tasarladığı geri dönüşüm kolleksiyonu da sergilendi. Verilen bilgiye göre, dünyanın ilk vegan kumaşları ile sürdürülebilir moda anlayışı oluşturuldu. Bir manken eşliğinde tanıtılan çevreye duyarlı giyilebilir teknolojik kıyafeti, Emine Erdoğan toprağa gömdü. Kıyafetin birkaç ay sonra filiz vermesi bekleniyor. Davette, tüm garsonlar da yakalarında zeytindalı broşu taşıdı.

Davete katılanlar arasında sokak hayvanlarını beslemesiyle ‘Kadriye nine’ olarak tanınan Kadriye Sarı ile sosyal medya fenomeni haline gelen Kars Doğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı Zümran Ömür de yer aldı. Davete katılan diğer isimler şöyle:

\"Demet Sabancı Çetindoğan, Reyhan Kalyoncu, Ebru Özdemir, Leyla Alaton, Semahat Arsel, Meltem Demirören, Gülsüm Azeri, Nurten Sancak, Sema Güral Sürmeli, Ayşe Cevahir, Ayça Dinçkök, Pelin Akın, Reyhan Demirören, Nevin Gür, Semra Evyap, Berrin Zorlu, Lale Cander, Çiğdem Simavi, Kezban Hatemi, Emel Sayın, Anjelika Akbar, Işın Karaca, Gülşah Alkoçlar, Yonca Evcimik, Bedia Akartürk, modacı Dilek Hanif, Bahar Korcan, Demet Şener, Milli Sporcu Deniz Selin Ünlüdağ, Aslı Üstünkaya, TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç, TÜRGEV Başkanı Fatmanur Altun, TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut, TOGEM Başkanı Saadet Gülbaran, Akademi, Prof. Dr. Ümit Meriç, Prof. Dr. Gülper Refiğ, Prof. Dr. Rümeysa Kazancıoğlu, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, Milletvekilleri Belma Satır, Ravza Kavakçı, İlknur İnceöz, Lütfiye Selva Çam.\"

Görüntü dökümü

-Emine Erdoğan\'ın konuşması

-Röportajlar

-Genel ve detaylar

ANKARA (DHA)