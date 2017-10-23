DHA ANKARA - EKK'da bütçe görüşmeleri ele alındı

Başbakan Binali Yıldırım\'ın başkanlığında gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında bütçe görüşmelerinin ele alındığı, genel bir ekonomi değerlendirmesi yapıldığı kaydedildi.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, EKK toplantısında TBMM\'de Salı günü başlayacak olan bütçe görüşmelerinin ele alındığı, genel bir ekonomi değerlendirmesi yapıldığı bildirildi.Toplantıda Türkiye Ekonomisindeki büyümenin sürdürülebilmesi için önümüzdeki bir yılda atılacak adımların değerlendirildiği, ekonomik istikrarın korunması için gereken her türlü tedbirin uygulanacağı kararının alındığı beliritildi.



Haber: ANKARA,(DHA)