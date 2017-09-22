T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA - Diyanet'ten Gölcük Müftüsü Yazıcı'ya soruşturma

DİYANET İşleri Başkanlığı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kamuoyunun tepkisine neden olan Gölcük Müftüsü Mehmet Yazıcı hakkında soruşturma başlattı

22 Eylül 2017 12:35

DİYANET İşleri Başkanlığı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kamuoyunun tepkisine neden olan Gölcük Müftüsü Mehmet Yazıcı hakkında soruşturma başlattı.
Gölcük Müftüsü Yazıcı\'nın sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden yaptığı \"Mağazalarda ambalajı açılmış teşhir ürünleri hep yarı fiyatına satılır. Anlayana...\" paylaşımı büyük tepki çekmişti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş\'ın talimatıyla tepkilere neden olan paylaşımı yapan Gölcük Müftüsü Yazıcı hakkında soruşturma başlatıldı.

Haber: Ümit KOZAN / ANKARA, (DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DİYANETBaşkanlığıGölcük Müftüsü Mehmet YazıcıGölcük Müftüsü YazıcıFacebookAnlayanaDiyanetBaşkanı Ali ErbaşHaber Ümit KOZANANKARA DHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24