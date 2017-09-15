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DHA ANKARA - Dışişleri'nden Kuzey Kore'ye kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin bugün gerçekleştirdiği balistik füze fırlatımı kınanarak, "KDHC'yi BM Güvenlik Konseyi kararlarında ifade bulan yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz" denildi

15 Eylül 2017 18:54

DIŞİŞLERİ Bakanlığı\'nca, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti\'nin bugün gerçekleştirdiği balistik füze fırlatımı kınanarak, \"KDHC\'yi BM Güvenlik Konseyi kararlarında ifade bulan yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz\" denildi. 
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi\'ne çağrıda bulunularak, \"Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti\'nin (KDHC) 15 Eylül 2017 tarihinde bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarı sorumsuzca ve kışkırtıcı bir şekilde gözardı ederek yaptığı balistik füze fırlatımını en güçlü şekilde kınıyoruz. KDHC\'yi BM Güvenlik Konseyi kararlarında ifade bulan yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz\" denildi. 

Haber: ANKARA, (DHA)

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