DHA ANKARA - Dışişleri'nden Danimarka'ya DEAŞ tepkisi

Dışişleri Bakanlığı 1 Ocak 2017\'de Ortaköy\'deki ünlü bir eğlence mekanında 39 kişinin öldüğü terör saldırısıyla ilgili İbrohimjon Asparov adlı zanlının Danimarka makamları tarafından serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Bakanlıkça yapılan açıklamada, Danimarka hükümetinin DEAŞ ile mücadelede uluslararası düzeyde yürütülen çabalara darbe vurduğu belirtildi.

Bakanlık\'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"Danimarka makamlarının, Türkiye\'nin 1 Ocak 2017 tarihinde İstanbul-Ortaköy\'de gerçekleştirilen terör eylemiyle ilişkili olarak iadesini talep ettiği İbrohimjon Asparov adlı şahsın iadesini reddetmesi ve adı geçeni serbest bırakması başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi\'nin 2178 (2014) sayılı kararı olmak üzere DEAŞ\'la mücadeleye ilişkin BM kararlarının ihlalidir.

Danimarka\'nın, farklı milletlerden 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bir terör eylemiyle doğrudan bağlantılı olduğu düşünülen bu şahsın DEAŞ\'la mücadelede kilit konumda bulunan Türkiye\'ye iadesini mesnetsiz iddialar öne sürerek reddetmesi, terörizme karşı uluslararası düzeyde yürütülen çabalara da bir darbe teşkil etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar, ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları uyarınca, yabancı terörist savaşçılarla mücadele çerçevesinde, çatışma bölgeleriyle bağlantılı olabileceğinden şüphelenilen 5.217 yabancıyı sınır dışı etmiştir. Yürütülen operasyonlar çerçevesinde DEAŞ, El-Nusra ve El Kaide\'yle ilişkileri nedeniyle, 3.831\'i yabancı uyruklu olmak üzere 8.447 kişi gözaltına alınmış ve 2.946 kişi tutuklanmıştır. Aynı kararlılığı diğer ülkelerin de göstermesi gerekir.\"

Haber: ANKARA,(DHA)