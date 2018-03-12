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DHA ANKARA - Dışişleri'nden Almanya'ya 'PKK'ya müsamaha göstermeyin' uyarısı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Almanya'nın başkenti Berlin'de ve Lauffen am Neckar kasabasında Türklerin gittiği iki camiye yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı

12 Mart 2018 03:31

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Almanya\'nın başkenti Berlin\'de ve Lauffen am Neckar kasabasında Türklerin gittiği iki camiye yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Benzer saldırıların olmaması için önlem alınması çağrısının yapıldığı açıklamada, \"PKK\'nın Lauffen am Neckar\'daki camiye yapılan saldırıyı üstlenmiş olması ve bu tür eylemlerin devam edeceğine yönelik açıklamaları, bu örgütün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. PKK\'ya müsamaha gösterilmemesi yolundaki uyarımızı yineliyoruz\" denildi.
Dışişleri Bakanlığının açıklaması şöyle:
\"Almanya\'nın Berlin şehri ve Lauffen am Neckar kasabasındaki Türklere ait iki camiye son günlerde saldırılar düzenlendiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu saldırılarda, can kaybı yaşanmaması tek tesellimizdir. Lauffen am Neckar\'da 9 Mart gecesi Molotof kokteyliyle düzenlenen saldırı terör örgütü PKK yanlısı kişilerce üstlenilmiş olmakla birlikte, dün gece Berlin\'deki camiye yapılan  saldırının failleri henüz belirlenememiştir.
Son dönemde, Almanya\'da ırkçı ve İslam karşıtı kesimler ile PKK terör örgütünün Türk camilerine yönelik saldırılarında artış yaşandığını endişeyle müşahede ediyoruz.
PKK\'nın Lauffen am Neckar\'daki camiye yapılan saldırıyı üstlenmiş olması ve bu tür eylemlerin devam edeceğine yönelik açıklamaları, bu örgütün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. PKK\'ya müsamaha gösterilmemesi yolundaki uyarımızı yineliyoruz. 
Söz konusu saldırıların faillerinin bir an evvel bulunarak gerekli cezalara çarptırılmalarını ve benzer saldırıların meydana gelmemesi için tüm önlemlerin alınmasını Alman makamlarından bekliyoruz.\"

Haber: ANKARA,(DHA)

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