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DHA ANKARA - DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN, TRUMP'IN İRAN KARARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

DHA ANKARA - ABD Başkanı Trump'ın, İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildiklerine dair yaptığı basın toplantısıyla ilgili olarak, Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı

09 Mayıs 2018 03:05

DHA ANKARA - ABD Başkanı Trump\'ın, İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildiklerine dair yaptığı basın toplantısıyla ilgili olarak, Dışişleri Bakanlığı\'ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada \"Kapsamlı Ortak Eylem Planı korunmalı ve UAEA\'nın denetiminde, tam bir şeffaflık içinde, kesintisiz ve eksiksiz biçimde uygulanmasına devam edilmelidir\" denildi.

Dışişleri bakanlığı\'nın açıklamasında şöyle denildi:
\"Türkiye, İran\'ın nükleer programına ilişkin çözümün tek yolunun diplomasi ve müzakereler olduğunu her zaman savunagelmiş ve geçmişte de bu doğrultuda yoğun çaba göstermiştir. 2015 yılında kabul edilen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) yayılmanın önlenmesi konusunda atılmış önemli bir adımdır. Söz konusu plan en zor konuların dahi müzakerelerle çözülebileceğini göstermiştir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararıyla anlaşmanın uygulanmasını takiple görevlendirilen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran’ın Anlaşma’ya uygun hareket ettiğini dönemsel raporlarıyla teyid etmektedir. Hal böyleyken ABD’nin anlaşmadan çekilmeye karar vermiş olmasını talihsiz bir adım olarak değerlendiriyoruz. Olabilecek her türlü görüş ayrılığı ve tereddütlerin uygun zeminlerde, uygun mekanizmalar işletilmek suretiyle ve diplomasi yoluyla ele alınması gerektiğine dair inancımızı koruyoruz. Anlaşmaya dair uyuşmazlıklar için KOEP’te öngörülen Ortak Komisyon Mekanizması işletilmelidir. Kapsamlı Ortak Eylem Planı korunmalı ve UAEA’nın denetiminde, tam bir şeffaflık içinde, kesintisiz ve eksiksiz biçimde uygulanmasına devam edilmelidir.\"
 

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