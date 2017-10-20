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DHA ANKARA - DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN THY YOLCULARININ ARANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medyada paylaşılan Viyana Schwechat Havalimanı'nda, bir gümrük memurunun, uçağa alınmak üzere salonda bekleyen THY yolcularının üstlerini ve eşyalarını polis köpeğine koklattırmasına ilişkin görüntülere dair yazılı bir açıklama

20 Ekim 2017 04:26

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medyada paylaşılan Viyana Schwechat Havalimanı\'nda, bir gümrük memurunun, uçağa alınmak üzere salonda bekleyen THY yolcularının üstlerini ve eşyalarını polis köpeğine koklattırmasına ilişkin görüntülere dair yazılı bir açıklama yayınladı. 

Açıklamada, \"Viyana Schwechat Havalimanında bir gümrük memurunun uçağa alınmak üzere salonda bekleyen THY yolcularının üstlerini ve eşyalarını bir polis köpeğine koklattırmasına ilişkin bazı görüntülerin sosyal medyada yer aldığı görülmüştür.  Bunun üzerine, aynı gece Viyana Başkonsolosluğumuzca havaalanına gidilerek, inceleme yapılmıştır. Bu tür aramaların, ihbar yapılması üzerine ve nadiren, tüm havayollarını kapsayacak şekilde yapıldığı öğrenilmiştir. Ayrıca, Viyana Büyükelçiliğimizce, Avusturya Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunularak, görüntülerdeki uygunsuz kontrol şekline dikkat çekilmiş ve ilgili Avusturya makamlarının, bilhassa da gümrük muhafaza memurlarının uyarılmaları talep edilmiştir. Avusturya makamları bu tür kontrollerde daha hassas davranacaklarını taahhüt etmişlerdir\" ifadeleri yer aldı.

Haber: Ankara (DHA)

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