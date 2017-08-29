DHA ANKARA - DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 'MYANMAR' AÇIKLAMASI

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Myanmar\'da 25 Ağustos\'ta meydana gelen saldırıların ardından devam eden operasyonlarda Rohinga Müslümanlarına karşı orantısız güç kullanılmasını kınayan bir açıklama yayımladı. Bakanlık açıklamasında, \'Rohinga Müslümanlarının karşı karşıya bulunduğu bu üzücü ve endişe verici olayların sona ermesi yönündeki çabalarımız aktif olarak devam edecektir\' denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

\"Myanmar\'da Rakhayn Eyaleti\'nin kuzeyinde 25 Ağustos gecesi meydana gelen saldırıların ardından Myanmar güvenlik güçlerinin operasyonlarının ciddi bir insani krize sebebiyet vermesinden derin endişe duyuyoruz. Güvenlik güçlerinin yüzlerce kişinin ölümüne, binlerce kişinin yerlerinden edilmesine neden olan orantısız güç kullanımını kınıyoruz.

Bu konudaki endişelerimiz Myanmar makamlarına aktarılmıştır. Operasyonlarda sivil halkın zarar görmemesinin, yerlerinden edilmiş yeni kişiler yaratılmamasının, bölgeye insani yardımın kesintisiz olarak sağlanmasının önemi vurgulanmıştır.

Myanmar\'dan Bangladeş\'e geçmeye çalışan Rohingalara gerekli kolaylığın gösterilmesi beklentimiz ve bu konudaki yardım teklifimiz Bangladeş makamlarına iletilmiştir.

İİT Genel Sekreteri ile görüşülerek Örgütün bir an önce hareket geçmesi beklentimiz dile getirilmiştir. İİT İcra Komitesi üyesi ülkeler nezdinde de girişimde bulunulmaktadır.

BM Genel Sekreterinin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı ile BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği nezdinde de girişimlerde bulunularak yaşanan trajediye dikkat çekilmiş ve anılan örgütlerin konuya müdahil olmalarını beklediğimiz ifade edilmiştir.

Bu konudaki girişimlerimiz ABD makamları nezdinde de tekrarlanmıştır.

Endonezya, Malezya, Tayland gibi bölge ülkeleriyle de temaslarda bulunulmaktadır.

Rohinga Müslümanlarının karşı karşıya bulunduğu bu üzücü ve endişe verici olayların sona ermesi yönündeki çabalarımız aktif olarak devam edecektir.\"

Haber: ANKARA,(DHA)