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DHA ANKARA - DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN ALMANYA'YA PKK TEPKİSİ

Almanya'nın Köln kentinde bugün düzenlenen ve PKK propagandasına dönüşen 'Kürt Kültür Festivali' ile ilgili Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı

17 Eylül 2017 01:22

Almanya\'nın Köln kentinde bugün düzenlenen ve PKK propagandasına dönüşen \'Kürt Kültür Festivali\' ile ilgili Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada \"Almanya\'nın Köln şehrinde bugün (16 Eylül) PKK terör örgütünün Almanya\'daki uzantıları tarafından bir etkinlik düzenlenmesine ve burada terör propagandası yapılmasına izin verilmiş olmasını kınıyoruz\" denildi.

Dışişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: \"Almanya\'nın Köln şehrinde bugün (16 Eylül) PKK terör örgütünün Almanya\'daki uzantıları tarafından bir etkinlik düzenlenmesine ve burada terör propagandası yapılmasına izin verilmiş olmasını kınıyoruz. Tepkimiz, Bakanlığa çağrılan Almanya\'nın Ankara Büyükelçisi nezdinde kuvvetli şekilde ifade edilmiştir. Festival adı altında düzenlenen sözkonusu propaganda faaliyeti sırasında, Almanya\'daki mevzuata göre yasak olmasına rağmen, PKK terör örgütünün sembollerinin kullanılmasına, elebaşı Öcalan\'ın posterlerinin açılmasına ve PKK\'nın halihazırdaki elebaşılarından birinin de terörü öven mesajının okunmasına gözyumulmuştur. Köln\'deki  faaliyetin Alman yetkililerin bu tür düzenlemelere izin vermeyecekleri yönündeki  açıklamalarından sonraki ikinci faaliyet olması da dikkat çekicidir. Almanya\'nın terörle mücadelede izlediği bu çifte standartlı tutum, terörizmle küresel mücadele adına kaygı vericidir. Almanya\'yı terörün her türüne karşı ilkeli bir duruşa davet ediyoruz.\"

Ankara (DHA)
 

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