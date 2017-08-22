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DHA ANKARA - Deniz Kuvvetleri’nde devir teslim töreni

DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı’na atanan Koramiral Adnan Özbal, görevi Oramiral Bülent Bostanoğlu’ndan devraldı

22 Ağustos 2017 21:30

DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı’na atanan Koramiral Adnan Özbal, görevi Oramiral Bülent Bostanoğlu’ndan devraldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhındaki törene, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen tören sonunda Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Oramiral Bülent Bostanoğlu’na şilt verdi.

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Haber: Ümit KOZAN/ ANKARA, (DHA)

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