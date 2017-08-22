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DHA ANKARA - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda devir teslim töreni 

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin katılımıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı devir teslim töreni gerçekleşti

22 Ağustos 2017 21:34

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli\'nin katılımıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı devir teslim töreni gerçekleşti. 

Oramiral Bülent Bostanoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevini törenle Koramiral Adnan Özbal’a devretti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargahındaki törene, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanımız Nurettin Canikli, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları katıldı. Tören sonunda,  Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Oramiral Bülent Bostanoğlu’na şilt verdi.


Görüntü Dökümü
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-Devir teslim töreninden fotoğraflar

Haber ANKARA, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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