DHA ANKARA - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda devir teslim töreni 

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli\'nin katılımıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı devir teslim töreni gerçekleşti.
Oramiral Bülent Bostanoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevini törenle Koramiral Adnan Özbal’a devretti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargahındaki törene, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanımız Nurettin Canikli, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları katıldı. Tören sonunda, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Oramiral Bülent Bostanoğlu’na şilt verdi.
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-Devir teslim töreninden fotoğraflar
Haber ANKARA, (DHA)