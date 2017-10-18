DHA ANKARA - Deniz Baykal'ın sağlık durumu: Özgür Özel'den açıklama

ÖZEL, \"DURUMU STABİL. KÖTÜYE HERHANGİ BİR GİDİŞ YOK\"

CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal\'ın sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadaki iddialara yönelik olarak Baykal\'ın doktorundan bilgi alan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, hastanede basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özel, \"Son açıklamadan beri durumunda hiçbir değişiklik yok. Durumu stabil. Kötüye herhangi bir gidiş yok\" dedi.

CHP\'li Özel\'in açıklamaları şu şekilde:

\"Önceki dönem genel başkanımız sayın Deniz Baykal\'ın sağlık durumunu hep birlikte yakından takip ediyoruz. Doktorların yaptığı açıklamayı hep birlikte izlemiştik. O açıklamanın üzerinden birkaç saat geçtikten sonra sosyal medyada bir televizyon kanalının bir muhabiri tarafından paylaşılan bir tweet büyük bir endişe yarattı. Ve bunun üzerine burada bulunan genel başkan yardımcılarımız ve milletvekillerimizle birlikte gittik, doktor içeriden çıktı ve kendisi bizzat Deniz beyi takip eden doktor şu açıklamada bulundu; \"Son açıklamadan beri durumunda hiçbir değişiklik yok. Durumu stabil. Kötüye herhangi bir gidiş yok. Yarın sabah saat 8\'de planlanan tomografi çekilecek. Deniz beyin sağlık durumu son yapılan açıklamadan beri değişmedi\" dedi.

Buradan, gerek sosyal medyada, gerekse diğer alternatif iletişim kanallarında yapılan açıklamaların son derece infial yarattığını, aileyi, sevenlerini, Cumhuriyet Halk Partisi ailesini ve tüm Türkiye\'yi tedirgin ettiğini, yüreğini ağzına getirdiğini bir kez daha ifade etmek gerekiyor. Biz bu geceyi sayın genel başkanın güçlenerek, sağlığına daha yaklaşarak geçireceğini ve yarın iyi haberler almayı umuyoruz. Sağlığının kötüye gittiğine ilişkin yapılan haberler ve çok kötü haberlere ilişkin duyumların tamamı asılsızdır. Bir dakika önce yanından ayrılan doktorun bize kullandığı ifadeyi aynen terkar ediyorum.

Önemli olan şu anda bu dezenfarmasyonu temiz ve taze bilgi ile geriye almak, bunu düzeltmek. Diğer konuda gerekli girişimleri yarın gün ağardıktan sonra ve herşey yoluna girdikten sonra nasılsa yaparız. Önemli olan şu anda Deniz beyin sağlık durumunda değişen herhangi birşey yok. Durum ciddi ancak bir kötüye gidiş yok. Umutsuzluğa kapılacak bir durum yok. Tüm sevenlerine tüm Türkiye\'ye sadece şunu söylüyoruz, biz dua ediyoruz, dua edelim.\"

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Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU /ANKARA,(DHA)