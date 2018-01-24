DHA ANKARA - DEAŞ'ın sözde Sağlık Emiri ile kırmızı bültenle aranan 2 terörist yakalandı

ŞANLIURFA\'da polisin gerçekleştirdiği operasyonda Suriye\'den kaçak yollarla Türkiye\'ye giriş yaptığı belirlenen terör örgütü DEAŞ\'ın üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu belirtilen 14 kişi yakalandı. Gözaltına alınan ve aralarında DEAŞ\'ın Sözde Genel Sağlık Emiri olduğu belirtilen Kefah Basheer Hussain\'le birlikte 13 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında 2 kişinin de İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalarda, Suriye’deki PKK/KCK-PYD/YPG\'nin kontrolündeki bölgeden kaçak yollarla Türkiye\'ye bir grup DEAŞ örgütü üyelerinin geleceği bilgisine ulaştı. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu Suriye’den kaçak yollarla geçen 12 DEAŞ üyesi ile bu kişilere yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 2 kişi yakalandı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 2 TERÖRİST İLE DEAŞ\'IN SÖZDE EMİRİ DE YAKALANDI

Gözaltına alınan şüpheliler ile ilgili yapılan araştırmada en dikkat çeken kişinin DEAŞ\'ın Sözde Genel Sağlık Emiri olduğu belirtilen Irak uyruklu Kefah Basheer Hussain olduğu belirlendi. Ayrıca Hollandalı Xaviera Rose-Claire Swagemakers ile Cezayirli olan ve Hollanda’da oturduğu belirlenen Mokhtar Mekkaoi\'nin de kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı.

Romotoloji uzmanı olduğunu öne süren Hussain\'in ifadesinde Irak’ta 2004 yılında Tevhid ve Cihad Grubunun kurucularından olduğunu, ayrıca Irak El Kaide örgütünde faaliyetlerde bulunduğu ve DEAŞ silahlı terör örgütünün kurucuları arasında yer aldığını söylediği öğrenildi.

İfadesinde emrinde 6-7 emirin daha bulunduğunu belirten Hussain\'in Cumhuriyet Savcısına verdiği ifadede, yaklaşık 4 ay önce YPG\'nin DEAŞ\'tan ateşkes istediği ve Rakka\'daki DEAŞ\'lıların YPG\'lilerin kontrolünde Deyirezor\'a gittiklerini söylediği öne sürüldü.

Emniyetteki sorgulamalarının ardından 1 Hollandalı, 1 Fas asıllı İngiliz, 7 Cezayirli, 2 Suriyeli, 2 Iraklı ve 1 Mısırlı 14 kişi adliyeye sevk edildi. Mısırlı şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında DEAŞ\'ın sözde Sağlık Emiri Kefah Basheer Hussain ile kırmızı bültenle aranan Hollandalı Xaviera Rose-Claire Swagemakers ve Cezayirli olan ve Hollanda’da oturduğu belirlenen Mokhtar Mekkaoi\'nin de bulunduğu 13 kişi tutuklandı. Tutuklananlardan Fas asıllı İngiliz Yunis Benelbadia\'nın hakkında ise İnterpol tarafında Difüzyon kaydının bulunduğu tespit edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şüpheliler polis kontrolünde emniyetten çıkarılması

Haber-Kamera: Ümit KOZAN/ANKARA, (DHA)

