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DHA ANKARA - CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN, YENİDEN SEÇİLEN ALİYEV'E TEBRİK TELEFONU

ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’da tekrar Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev’i telefonla arayarak tebrik etti

12 Nisan 2018 01:51

ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’da tekrar Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev’i telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’daki seçimlerin huzurlu ve sakin bir ortamda tamamlanmasının memnuniyet verici olduğuna değindiği görüşmede, Aliyev’e Cumhurbaşkanlığı seçimini dördüncü kez kazanmasından dolayı tebriklerini iletti. Sonucun hayırlara vesile olması dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev’in tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesinin, Azerbaycan\'ın refahı, huzuru ve kalkınması kadar, bölgenin barış, güvenlik ve istikrarına da fayda sağlayacağını belirtti.
 

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