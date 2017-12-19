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DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan Theresa May ile görüştü 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile bu akşam telefonda görüştü

19 Aralık 2017 01:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile bu akşam telefonda görüştü. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Kudüs konusundaki son gelişmeler ele alındı. İki lider, başta savunma sanayii olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin ve ilişkilerin her alanda daha da geliştiğini görmekten memnuniyet duyduklarını belirttiler. Görüşmede, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma girişimiyle ortaya çıkan gerilimin bölge açısından endişe verici olduğu ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşik Krallık Başbakanı May, barış süreci için iki devletli çözümün en akılcı yol olduğunun İsrail hükümeti tarafından da idrak edilmesi gerektiğini vurguladılar. Görüşmede, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararına karşı hazırlanmış olan karar tasarınının BM Güvenlik Konseyi\'nde yapılan oylamada ABD tarafından veto edilmesine de değinildi. İki lider, bölgedeki barış sürecini tehlikeye sokacak yeni gerilimlerden uzak durulması ve de sorunun çözümü için uluslararası toplumun yoğun çaba göstermesi gerektiğine dikkati çektiler. Görüşmede, Türkiye-İngiltere ilişkilerini daha da geliştirme konusunda mutabık kalındı.

Haber:ANKARA,(DHA) 

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