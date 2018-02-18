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"PKK'SI DA DEAŞ'I DA PYD'Sİ DE HEPSİ GÖMÜLMEYE BAŞLADI" Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Ankara 6

18 Şubat 2018 20:32

\"PKK\'SI DA DEAŞ\'I DA PYD\'Sİ DE HEPSİ GÖMÜLMEYE BAŞLADI\"
Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Ankara 6. Olağan İl Kongresi\'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bize dostluk gösterene yüreğimiz de kollarımız da açıktır. Bize husumet besleyenin, istiklalimizi ve istikbalimizi tehdit edenin ise ne kimliğine ne cesametine bakarız. Allah\'ın yardımı, milletimizin cesareti, dostlarımızın duasıyla da ezer geçeriz, hiç bu işin şakası yok. Şimdi, PKK\'sı da DEAŞ\'ı da PYD\'si de hepsi gömülmeye başladı. Biz ne dedik? \'Bunları açtıkları çukurlara gömeceğiz\' dedik. Gömdük mü, gömdük. Gömmeye de devam edeceğiz. Ya buraları bırakıp gidecekler o kendilerine ellerini açanlara, veyuhut da silahları gömecekler, üzerine de betonu atacaklar.\" dedi. 

\"BİZ KALKIP BUNA SABREDEMEYİZ\"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Sayın Obama ile defalarca konuştuk. Ama hep aldatıldık. Bir değil, iki değil, üç değil hep aldatıldık. \'Yaptık yapıyoruz, yaptık yapıyoruz.\' Geldik bu döneme. \'Olacaksa olacak. Olmayacaksa kendi göbeğimizi kesmek zorundayız\' dedik. Niye? Orada kalkıp da kendini bilmez PYD/YPG, bu teröristler bizim topraklarımıza eğer oralardan roketler atarlarsa oralarda bizim şehitlerimiz olursa biz kalkıp buna sabredemeyiz.\" diye konuştu. 

\"MASADA ÜLKEMİZ YOKSA, BÖLGEMİZLE İLGİLİ HİÇBİR KONUDA KARAR ALINABİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR\"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Kim ne derse desin, hiç bu yapılan ajitasyonlara falan bakmayın. Bazıları diyor ki \'Diplomatik hareket kabiliyeti kısıtlandı.\' Hayır, tam tersine, masada ülkemiz yoksa, bölgemizle ilgili hiçbir konuda karar alınabilmesi mümkün değildir.\" dedi. 

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-Erdoğan\'ın konuşması 

Haber-Kamera: ANKARA (DHA) 
 

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