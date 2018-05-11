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DHA ANKARA - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu akşam telefonda görüştü

11 Mayıs 2018 01:59

ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu akşam telefonda görüştü. Görüşmede; ABD’nin, İran ile daha önce sağlanmış olan nükleer anlaşmadan çekilme kararı ele alındı. 
ABD’nin kararının yanlışlığına işaret eden iki lider, söz konusu planın aslında korunması gereken bir diplomatik başarı olduğuna dikkati çektiler. Görüşmede, son günlerde Suriye konusunda artan gerilimin endişe verici olduğuna da değinildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme esnasında, Rusya Devlet Başkanı Putin’e 7 Mayıs’taki yemin töreniyle Devlet Başkanı olarak dördüncü dönemine resmen başlaması dolayısıyla tebriklerini de iletti.

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