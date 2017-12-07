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DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile  görüştü 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin’le telefonda konuştu

07 Aralık 2017 23:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin’le telefonda konuştu. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Kudüs konusundaki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunuldu.  İsrail’in 1980 yılında aldığı Kudüs’ü ilhak kararının uluslararası toplum ve BM tarafından reddedilmiş olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD yönetiminin attığı son adımın bölgedeki barış ve istikrarı olumsuz etkileyeceğini vurguladı. Rusya Başkanı Putin de aynı görüşleri paylaştığını ifade ederek, BM Güvenlik Konseyi nezdinde bu hususların takipçisi olacaklarını belirtti. İki lider, ikili ve uluslararası konularda görüş teatisi için yakın temasta olma konusunda da mutabık kaldılar.

Haber:ANKARA,(DHA) 

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