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DHA ANKARA-   Cumhurbaşkanı Erdoğan   Mutabık kaldığımız Cumhur İttifakı

Erdoğan, grup toplantısından sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti ve MHP arasındaki ittifaka ilişkin, "Artık bu bitmiştir genel başkanlar olarak da mutabık kaldık

20 Şubat 2018 17:18

Erdoğan, grup toplantısından sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti ve MHP arasındaki ittifaka ilişkin, \"Artık bu bitmiştir genel başkanlar olarak da mutabık kaldık. Detaylar hakkında da bu üçlü grup arkadaşlarımız  kamuoyunu bilgilendirecektir. Mutabık kaldığımız Cumhur ittifakı. Şu andaki görüntü 2 partili gibi görülüyor. Ama bu 3 parti olamaz diye bir şey yok. Şimdi 2 parti olarak kesinleşmiş AK Parti ve MHP\" dedi.  
Görüntü dökümü
-Erdoğan\'ın konuşması 
-Detaylar 
 
Haber: Hakime TORUN-Nursima KESKİN / ANKARA (DHA) 
 

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