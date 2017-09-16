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DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu'na katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Eylül Salı günü Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler 72

16 Eylül 2017 15:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Eylül Salı günü Amerika Birleşik Devletleri\'nde gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu\'na katılmak üzere  yarın ABD\'ye gidiyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17-22 Eylül  tarihleri arasında, Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu\'na katılmak üzere New York\'a ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın programı şu şekilde: \"İnsana Odaklanma: Sürdürülebilir Bir Dünyada Herkes İçin Barış ve İnsanca Bir Yaşam İçin Mücadele\" temasının işleneceği 72. Genel Kurul\'un ilk günü olan 19 Eylül Salı günü, Sayın Cumhurbaşkanımız BM Genel Kuruluna hitap edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, aynı tarihte, BM Genel Sekreteri tarafından düzenlenecek öğle yemeğine, akşam saatlerinde ise ABD Başkanı Donald Trump ve eşi tarafından verilecek davete katılmaları öngörülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu vesilesiyle gidecekleri New York\'ta, İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın Rohinga Temas Grubu toplantısına; ayrıca Birleşmiş Milletler\'in tam karşısında yer alan yeni Türkevi binasının temel atma törenine katılacaklardır.  Sayın Cumhurbaşkanımız, New York\'ta bulunacakları süre zarfında, ABD Başkanı Donald Trump dahil, bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretleri vesilesiyle, ABD\'li yatırım ve iş çevreleriyle, kanaat önderleriyle, ABD\'deki Türk ve Müslüman toplumu ile Yahudi kuruluş temsilcileriyle bir araya gelmeleri ayrıca, farklı medya kuruluşlarının temsilcileriyle mülakatlar gerçekleştirmeleri de öngörülmektedir. \"


Haber: ANKARA,(DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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