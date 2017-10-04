DHA ANKARA - CHP'li Yüceer: Bunlar seçilmiş belediye başkanı, görevden almak ne demek?

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, AK Parti\'li belediye başkanlarının bir kısmının istifasının istendiğine yönelik iddialara ilişkin \"Bir kişi, sabah kalkıp, demesin ki \'Ben bunu sevmiyorum görevden alın\' gibi saçmalıklar yaşanmasın; diye referandumda çalıştık. Bunlar seçilmiş belediye başkanı. Vatandaşlar seçmiş. Görevden almak ne demek? Bir hukuksuzluk mu yapmış, suç mu işlemiş?\" dedi.

CHP\'li Yüceer ve partisinin kadın milletvekilleri, TBMM\'de düzenledikleri basın toplantında, müftülere nikah kıyma yetkisi veren ve alt komisyona gönderilen düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Söz konusu düzenlemeyi eleştiren Yüceer, \"İktidarın bu düzenlemedeki ısrarı, laik hukuk düzeniyle bitmeyen hesaplaşması, artık kanunlara göre değil imamların müftülerin dini yaklaşımlarıyla bak. Burada yapılmaya çalışılan adım adım sosyal hayatı dini kurallara göre belirlemeye çalışılmakta, çocuk evliliklerine zemin hazırlanmakta ve çocuk evlilikleri önündeki son barikatta kaldırılıyor. Amaç laikliğin içini boşaltmak. Laikliğin güvence sağladığı kadınlar boğucu bir kuşatma altında. Toplumun yarısını yok sayarsanız ve can güvenliğini sağlayamazsanız ayakta kalamazsınız.\" diye konuştu.

HÜRRİYET: SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, seçim bölgesindeki bir müftünün, sosyal medyadan \'Ambalajı açılmış mal yarı fiyatına satılır\' sözünü paylaştığını belirterek, \"Şu anda tartıştığımız konu bu müftülere, bu zihniyetteki kişilere nikah yetkisi verilmesini tartışıyor bu Meclis. Yaşanılanlar ortada. Bu kişilerin bu cesareti nereden aldıkları da ortada. Bu gerici zihniyet şimdi nikah yetkisi istiyor ne yazık ki. Sonuna kadar mücadele edeceğiz.\" dedi.

YÜCEER: GÖREVDEN ALMAK NE DEMEK?

AK Parti\'li belediye başkanlarının istifasının istendiği haberleri ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek\'in konuya ilişkin açıklamaları sorulan CHP Tekirdağ Milletvekili Yüceer, şöyle konuştu:

\"Referandumda, bu keyfiyetler olmasın; diye sokak sokak dolaştık. Hükümetin denge ve denetleme mekanizması olsun diye çalıştık. Bir kişi, sabah kalkıp, demesin ki \'Ben bunu sevmiyorum görevden alın\' gibi saçmalıklar yaşanmasın; diye referandumda çalıştık. Bunlar seçilmiş belediye başkanı. Vatandaşlar seçmiş. Görevden almak ne demek Bir hukuksuzluk mu yapmış, suç mu işlemiş? Bu keyfilik çağdaş ülkelerde demokrasilerde olmayan bir şey. Gökçek\'in açıklamaları bitmez. Onun açıklamalarını dikkate alan insanlar değiliz. Ümmetin, onun, bunun bu toplumun yüzde 50\'sinden daha büyük kısmı fazlası yapılan şeyleri onaylamıyor. Çoğulcu bakmamız lazım. Adım adım demokrasiden insan hak ve özgürlüklerinden uzaklaşırız. BU açıklamaların değil, yaşananların daha büyük kıymeti vardır.\"

Görüntü Dökümü:

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-CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer\'in açıklamaları

-CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet\'in açıklamaları

Haber-Kamera: Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA)