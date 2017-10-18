DHA ANKARA-   CHP'li Tezcan: Müftülere nikah kıyma yetkisi ile amaç toplumu nasıl yeniden böler, ayrıştırırız çabasıdır

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Genel Merkez\'de düzenlenen basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Müftülere nikah kıyma yetkisine ilişkin Tezcan, \"Yolsuzluk, işsizlik, iş cinayetleri konuşulmuyor. Müftülere nikah kıyma yetkisi verilecek mi verilmeyecek mi bu tartışılıyor. Mesele siyasette yeni bir tartışmayı açarak inançlar üzerinden toplumu nasıl yeniden böler, ayrıştırır belli bir tabanı nasıl garanti altına alabiliriz çabasıdır. Bir ihtiyacın tartışması değildir bu. Tek bir ihtiyaç, AK Parti kaybeden tabanını nasıl konsolide edebilirim telaşındadır. Toplumu inançlar üzerinden yeniden ayırmanın peşindedir\" dedi.

\"LAİKLİK\'TEN SAPMA 15 TEMMUZ\'A SAVRULMADIR\"

Tezcan, \"Laiklik\'ten sapmaya dönük sistemlerle karşı karşıyayız. Laiklik\'ten sapma akıldan sapmaktır. Laiklik\'ten sapma 15 Temmuz\'a savrulmadır\" dedi.

\"ERDOĞAN ÇIKTI, \'YA İSTİFA EDERSİN YA YARGIYA GİDERSİN\' DEDİ. BU ŞANTAJ NE DEMEK?\"

Tezcan, \"Belediye başkanları ile istifalar gündemi doldurdu. Biz içlerindeki mesele ile meşgul değiliz. Kim kimin istifasını istedi onların meselesi. Ak Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan çıktı, \'ya istifa edersin ya yargıya gidersin\' dedi. Bu şantaj ne demek? Benim talimatıma uyarsan senin suçunu örterim sacılar soruşturma yapmaz. Hani mahkemeler bağımsızdı? Türkiye bir kabile devleti düzeyine düşürülmüştür. Kabile şefi talimatı veriyor. Hakimler ona göre hareket ediyor\" ifadelerini kullandı.

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Haber-Kamera: ANKARA (DHA)

