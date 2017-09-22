DHA ANKARA - CHP'li Altay'dan 'tezkere' açıklaması: Terör tehdidini bertaraf etmeye yönelikse destek vereceğiz (2) - (Yeniden)

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Genel Kurulu\'nda cumartesi günü yapılacak Irak ve Suriye tezkeresi görüşmelerine ilişkin \"Tezkere, Türkiye\'ye yönelik terör örgütlerini kapsayan, terörle mücadeleyi esas alan, terör tehdidini bertaraf etmeye yönelik içerikteyse hiç şüpheniz olmasın destek vereceğiz\" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Altay, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının kaldırılmasıyla ilgili CHP\'li Altay, şunları söyledi:

\"Bir deli, bir kuyuya taş atmış; 40 akıllı çıkaramamış. Eğitim sisteminin içinde bulunduğu durum bu. Eğitimde çocuklarını denek gibi kullanan dünyadaki tek ülkeyiz. Bu millet bunu hak etmiyor. Eğitim aynı zamanda bir bilim. Cumhurbaşkanı TEOG kalksın, bakan taksi durağında TEOG kaldırıldı diyorsa bu çocuklar, velilere, ailelere günah. İş buraya geldi. Eğitimin nitelik, güven, eşitlik, öğretmen yeterliliği gibi temel ve önemli sorunları var. Peşinen şunun bilinmesi lazım. Kim ister çocuklar, sınav stresiyle psikolojilerini bozsun. Nitelik farklılıklarını okul ve bölgeler arasındaki, milimize etmek. Bunu yapmadan hiçbir şey yapamazsınız. Cumhurbaşkanı, başbakan ve ilgili bakana çağrı yapıyorum: Milli eğitim şura yönetmeliğini derhal değiştirerek çok acele bir milli eğitim şurası toplanmak zorundadır. Milletin vebalini almayın. Eğitimi siyasetin malzemesi yapmayın. Şura yönetmeliğini değiştirerek, güvenilirliğini güçlendirerek acele şekilde şurayı toplayınız. Okulların bütçesi yok. Özel okulları destekleyeceğinize ailelere para vereceğinize bu paraları devletin okullarına bütçe olarak kullanın. Öğretmenliğin kanunu olsun. Meslek kanunu yok öğretmenlerin. Tüm bireylere eşit aynı eğitim imkanı sunmanız lazım. Dünyada bu konuda eşit ülkeler var. 17 milyon yavrumuza kıymayın. Milli eğitim şurası derhal toplanmalıdır. Ama bu şekliyle toplanacak şuranın soruna çözüm olacağına inanmıyoruz. Muhalefetin görüşü alınarak yönetmelik değiştirilerek hatta bugün yapılsın ve milli eğitim şurası derhal toplansın, her işi uzmanı halletsin\"



\"ELİTAŞ\'IN, MECLİS BAŞKANININ YETKİSİNİ KULLANMAYA HAKKI YOK\"

TBMM\'nin, yarın olağanüstü toplanacağını duyuran AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş\'ı eleştiren CHP\'li Altay, \"Meclis\'i toplamanın üç yolu var. Birincisi cumhurbaşkanı toplar, ikincisi meclis başkanı toplar. Üçüncüsü beşte bir üye yani 110 milletvekili gerekçesini belirterek olağanüstü toplama çağrısı yapar ve meclis başkanı, yedi gün içinde onay verir. Daha Meclis\'e gelmiş 110 imzalı başvuru yok. Gelse bile Elitaş\'ın, meclis başkanının yetkisini kullanmaya hakkı yok. Ey Kahraman, senin hukukunu ben mi savunmak zorundayım? TBMM\'ye yapılmış en büyük saygısızlıktır bu. Gerekçe Irak\'ta yapılması öngörülen referandumla ilgili gözdağı akıllarınca. Tezkerenin 30 Ekim\'e kadar zamanı var. Tezkereyi görmedik. Tezkere Türkiye\'ye yönelik terör örgütlerini kapsayan, terörle mücadeleyi esas alan, Türkiye\'ye terör tehdidini bertaraf etmeye yönelik içerikteyse hiç şüpheniz olmasın destek vereceğiz\" diye konuştu.



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-CHP Grup Başkanvekili Engin Altay\'ın açıklamaları

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Haber: Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA)